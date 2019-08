A tu per tu ...con Gemmi 23.08 - “C’è curiosità ma anche consapevolezza nei nostri mezzi e voglia di fare bene”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Pisa, Roberto Gemmi in vista della partita di questa sera che vedrà i toscani impegnati contro il Benevento. Anche per lei sarà la prima in B da direttore... 23.08 - “C’è curiosità ma anche consapevolezza nei nostri mezzi e voglia di fare bene”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Pisa, Roberto Gemmi in vista della partita di questa sera che vedrà i toscani impegnati contro il Benevento. Anche per lei sarà la prima in B da direttore... A tu per tu ...con Teti 22.08 - “Il risultato della prima contro l’Ajax è ottimo anche perché tiene aperta la gara di ritorno. Sarà difficile perché incontriamo una squadra ricca di talento. Faremo la nostra parte, con rispetto, coraggio e furore agonistico”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo dell'APOEL... A tu per tu ...con Mazzotta 21.08 - Dove si è stati bene si torna sempre volentieri. Lo deve aver pensato anche Antonio Mazzotta, nuovo rinforzo del Crotone. Il terzino palermitano, svincolato dopo la radiazione del Palermo targato Arkus Network (con Fabrizio Lucchesi dg), ha ricevuto e valutato diverse proposte. In... A tu per tu ...con Bentancur 20.08 - Pablo Bentancur è stato uno dei protagonisti di questa sessione di mercato. Nahitan Nandez al Cagliari, una trattativa durata mesi. Alla fine è arrivata la fumata bianca. Lucas Torreira un'idea del Milan, un pallino di Marco Giampaolo, una possibilità accarezzata per poco tempo salvo... A tu per tu ...con Lupo 19.08 - "Abbiamo un gruppo motivato, un mix di gente che ha voglia di fare bene. Per quanto riguarda altri movimenti, vedremo negli ultimi giorni di mercato se ci sarà la possibilità di migliorare l'organico". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Venezia, Fabio Lupo. Dove interverrete? "Faremo... A tu per tu ...con Di Carlo 18.08 - "Il Vicenza è un gruppo nuovo, abbiamo costruito una squadra con calciatori come Padella e Marotta per dare una mano e una mentalità a chi era rimasto. Alla base si sono aggiunti giocatori di spessore affinché il Vicenza possa disputare un campionato da protagonista". Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Moggi 17.08 - "Dybala non è un problema, la Juve potrebbe tranquillamente tenere sia lui che Higuain". Così a TuttoMercatoWeb l'ex dg della Juventus, Luciano Moggi. Sarri ha parlato di esuberi a causa della lista Champions. "Che ci siano degli esuberi è fuori di dubbio. Ma la lista Champions... A tu per tu ...con Sebastiani 16.08 - "Sarà un Pescara che come tutti gli anni cercherà di fare bene. Ci sono cinque-sei squadre più attrezzate di noi: Cremonese, Perugia e Spezia sono avversarie forti ma vogliamo fare un buon campionato". Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Mercato:... A tu per tu ...con Giaretta 15.08 - "Siamo in corsa per accedere ai gironi di Europa League, sarebbe importante entrare. Sia da un punto di vista sportivo che economico". Così a TuttoMercatoWeb Cristiano Giaretta, dirigente del CSKA Sofia. Guarderà al mercato italiano? "Abbiamo preso Fabbrini. Per il resto siamo... A tu per tu ...con Tissone 14.08 - "Al Nacional dal punto di vista personale è stata una bella esperienza, non lo è stata per quanto riguarda il collettivo perché la squadra è retrocessa. Ora mi guardo intorno, mi piacerebbe tornare in Italia". Cosi a TuttoMercatoWeb l'ex centrocampista di Sampdoria e Atalanta, Fernando...