...con Gerolin

“Juve, occhio all’Udinese. Allegri, a fine anno addio. Come Icardi all’Inter. Vasco Da Gama a caccia di rinforzi in Italia. Maxi Lopez, che rivincita...”

L’Udinese a caccia di un risultato che avrebbe il sapore di miracolo sportivo, la Juve per dare continuità e prepararsi al meglio in vista della partita contro l’Atletico Madrid. “Sulla carta non c’è storia. Ma l’Udinese si è ripresa, manca qualche punto in base all’organico. La Juve però è un po’ in crisi, dovrà giocarsi la partita di Champions contro l’Atletico Madrid e poi l’Udinese non ferma una big da troppo”, dice a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo dei friulani, oggi consulente del Vasco Da Gama, Manuel Gerolin, che intanto segue con interesse le vicende della Roma dopo il possibile addio di Monchi.

Allegri e la Juve. A fine anno sarà addio.

“L’addio è nella logica delle cose. Dopo tante vittorie e tanto entusiasmo ci può stare di cambiare. Ci sarà un grande valzer di panchine”.

E anche un valzer di attaccanti. Icardi e l’Inter, come finirà?

“Una foto sbagliata in un momento sbagliato può fare male. I grandi campioni devono curare questo aspetto e dovrebbero avere accanto persone competenti che gli seguano l’immagine. Non si può sbagliare. La comunicazione arriva in tutto il mondo. Credo che Icardi cambierà squadra. Uno come lui non avrà problemi. E tutte le big sono appetibili”.

E lei, direttore?

“Sono all’estero. Ho girato Brasile e Argentina per continuare a visionare calciatori ed essere pronto ad un’eventuale chiamata”.

Intanto fa da consulente al Vasco Da Gama. Movimenti in vista?

“Il campionato inizierà fine aprile, inizio maggio. Stanno cercando di capire cosa serve, potrebbe esserci qualche arrivo dall’Italia: ma al momento niente nomi, verificheranno i ruoli e mi faranno sapere”.

Maxi Lopez s’è preso una bella rivincita...

“Per il calcio brasiliano è una figura importante. Una bella rivincita in un momento di flessione”.