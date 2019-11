...con Gerolin

A tu per tu ...con Antonini 23.11 - “Ibra sarà di attualità anche quando avrà cinquant’anni. È un giocatore incredibile, con una professionalità assoluta. Nel Milan darebbe qualcosa in più per fare svoltare la mentalità di tutto l’ambiente”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex rossonero Luca Antonini a proposito del possibile... 23.11 - “Ibra sarà di attualità anche quando avrà cinquant’anni. È un giocatore incredibile, con una professionalità assoluta. Nel Milan darebbe qualcosa in più per fare svoltare la mentalità di tutto l’ambiente”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex rossonero Luca Antonini a proposito del possibile... A tu per tu ...con Sebastiani 22.11 - “Quella di stasera contro la Cremonese sappiamo che sarà una partita importante, affrontiamo una delle squadre più attrezzate del campionato”. Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. "La Cremonese - continua Sebastiani - ha bisogno di tempo, può recuperare...

A tu per tu ...con Muzzi
21.11 - Roberto Muzzi riabbraccia l'Empoli. L'anno scorso da secondo al fianco di Andreazzoli, adesso da allenatore. Per riprendere da dove aveva lasciato e per cancellare la retrocessione del campionato passato. "Vogliamo tornare su anche per quello che è successo l'anno scorso. C'è rabbia.... A tu per tu ...con Vrenna
20.11 - "La partita contro il Benevento? Siamo abbastanza tranquilli, non pensiamo che sia uno scontro diretto. È una partita importante, ma dobbiamo restare umili con il massimo rispetto degli avversari". Così a TuttoMercatoWeb il direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna. Il vostro...

A tu per tu ...con Damiani
19.11 - "La lotta Scudetto è davvero bella, tra due squadre forti come Inter e Juve. I bianconeri non hanno brillato ma possono migliorare; i nerazzurri hanno un allenatore straordinario che sta dando una mentalità forte e vincente e soprattutto sa motivare l'ambiente". Così a TuttoMercatoWeb...

A tu per tu ...con Mandorlini
18.11 - "La Nazionale? Bene che la qualificazione sia arrivata in anticipo, così c'è il tempo di inserire nuovi calciatori". Così a TuttoMercatoWeb Andrea Mandorlini approva il lavoro svolto dal ct Roberto Mancini in azzurro. Convocato Castrovilli, che lei conosce bene da Cremona. "Ha... A tu per tu ...con Rajkovic
17.11 - "Mi sto allenando con il Partizan Belgrado, voglio essere pronto per quando firmerò con una squadra". In piena forma e pronto a giocarsi le sue carte in un progetto a lui ideale, Slobodan Rajkovic è pronto a tornare protagonista. E parla a TuttoMercatoWeb. Con il Partizan si allena...

A tu per tu ...con Tesser
16.11 - "Stiamo facendo bene, ma la classifica è corta. Basta sbagliare una partita e sei risucchiato subito nella normalità. Guardiamo avanti con fiducia e umiltà, c'è da lavorare duro". Così a TuttoMercatoWeb l'allenatore della rivelazione Pordenone, Attilio Tesser. Classifica oltre...

A tu per tu ...con Cosmi
15.11 - "L'Inter ha fatto un ottimo inizio di stagione, il Napoli è troppo lontano per poter sperare di recuperare. Ad oggi realmente bisogna riconoscere che l'unica antagonista della Juve sia l'Inter". Così a TuttoMercatoWeb Serse Cosmi fa le carte al campionato di Serie A. Scudetto:... A tu per tu ...con Di Campli
14.11 - "Orsolini in Nazionale? Mi rende orgoglioso, felice, per la fiducia che Riccardo e la famiglia hanno riposto in me". Così a TuttoMercatoWeb l'agente di Riccardo Orsolini, Donato Di Campli. Si aspetta di giocare in queste due partite, immagino. "Non ci aspettiamo niente. Ma mica...