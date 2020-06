...con Gianni De Biasi

“Le squadre che avevano già una loro caratura e identità potranno ricominciare il campionato con buona qualità. Ma i calciatori dovranno essere bravi a farsi trovare pronti”. Così a TuttoMercatoWeb Gianni De Biasi fotografa il campionato di Serie A che avrà inizio la prossima settimana.

La Coppa Italia ha dato l’impressione che alle squadre serva ancora del tempo.

“L’intensità sarà buona, si arriverà dopo tre settimane di preparazione. I calciatori si sono preparati, allenandosi anche a casa. E poi c’è la mentalità, la voglia di mantenersi in condizione”.

Si riparte comunque tra tante incertezze.

“Non è normale stare fermi quattro mesi e poi ripartire. Ci sono tanti punti interrogativi. E i cinque cambi possono aiutare, non verranno fatti per perdere tempo ma per far rifiatare i calciatori“.

Si aspettava di più dal suo ex Torino?

“Avrebbe potuto ambire ad una classifica diversa. Questi mesi di inattività potranno aiutare a risolvere in parte la situazione”.

Tonali uomo mercato. Dove lo vede prossimo anno?

“All’Inter. Avrà un allenatore che gli darà una mano per crescere”.

E lei, mister?

“Voglio rientrare quanto prima. Mi prudono le mani per non dire altro (sorride, ndr). Dipende sempre dalla serietà dei progetti che mi vengono proposti”.