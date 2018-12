...con Giuffredi

A tu per tu ...con gli auguri 25.12 - BOLOGNA "Ai lettori di Tuttomercatoweb e ai nostri splendidi tifosi un augurio da parte nostra per un felice Natale e... appuntamento al Dall'Ara per Bologna-Lazio il giorno di Santo Stefano! Forza Bologna sempre e comunque!". Adam Nagy BRESCIA “Buon Natale ai nostri splendidi... 25.12 - BOLOGNA "Ai lettori di Tuttomercatoweb e ai nostri splendidi tifosi un augurio da parte nostra per un felice Natale e... appuntamento al Dall'Ara per Bologna-Lazio il giorno di Santo Stefano! Forza Bologna sempre e comunque!". Adam Nagy BRESCIA “Buon Natale ai nostri splendidi... A tu per tu ...con Gallo 24.12 - “A parte alcuni stati europei, la chiusura del mercato per tanti è fissata al 31 gennaio e quindi è giusto che anche l’Italia sia tornata ad adeguarsi. Sono favorevole a rimanere uniformati. Ma per me il calciomercato dovrebbe essere dal primo giugno al quindici luglio: in un mese... A tu per tu ...con Vrenna 23.12 - "Quelle contro il Benevento sono sempre partite importanti, come fossero derby. C'è sempre stato massimo rispetto, è una squadra importante con un organico di rilievo. Per noi è un periodo un po' complicato, ma cercheremo di fare il più possibile in queste ultime tre partite prima... A tu per tu ...con Mangia 22.12 - "Sulla carta la Juventus è favorita, ma la Roma è capace di fare degli exploit. Di Francesco è bravo a preparare le partite, ci sono delle assenze da una parte e dall'altra. I giallorossi sono giovani, quindi le difficoltà sono normali". Così a TuttoMercatoWeb l'allenatore del Craiova,... A tu per tu ...con Pigliacelli 21.12 - "Era quello che volevo. Sono stato riscattato anche in anticipo, sono felice. Avrò un contratto lungo fino al 2022 con opzione per un ulteriore anno". Felice e ricco di ambizioni con la maglia del Craiova, il portiere italiano Mirko Pigliacelli, riscattato interamente dal club rumeno... A tu per tu ...con Di Campli 20.12 - "In Serie A non ci saranno grandi stravolgimenti, in B invece prevedo tanto movimento". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Donato Di Campli in vista della finestra di mercato di gennaio. Chi sarà protagonista? "Il Brescia. E poi le squadre in lotta per la salvezza.... A tu per tu ...con Simplicio 19.12 - "Paqueta è bravo, al Milan può fare bene. Ha forza, può giocare in diversi ruoli del centrocampo". Così a TuttoMercatoWeb l'ex trequartista di - tra le altre - Palermo e Roma, Fabio Henrique Simplicio a proposito del suo connazionale che da gennaio sarà uno dei rinforzi del Milan.... A tu per tu ...con Legrottaglie 18.12 - "Bologna-Milan è importantissima per entrambe. I rossoneri hanno classifica e calendario dalla loro. Possono staccare punti di vantaggio verso i propri rivali. Al di là della crisi in Europa, il Milan è nella giusta posizione di classifica". Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex della... Possono staccare punti di vantaggio verso i propri rivali. Al di là della crisi in Europa, il Milan è nella giusta posizione di classifica". Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex della... A tu per tu ...con Martorelli 17.12 - "Il Napoli aveva un girone molto complicato, è uscito dalla Champions facendo una brutta partita a Liverpool. Se gli azzurri avessero portato a casa la partita giocata a Parigi avrebbero fatto un percorso diverso. A Liverpool il Napoli non ha disputato la sua miglior partita". Così... A tu per tu ...con Canovi 16.12 - "Che qualcosa non vada mi sembra ovvio...". Così sul momento della Roma l'agente Dario Canovi. Avvocato, cosa non funziona? "Onestamente non riesco a capirlo". Monchi ha fallito? "Dipende sempre dalla politica societaria. Se la politica è quella di autofinanziarsi allora...