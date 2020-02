vedi letture

...con Giuffredi

“Mercato di gennaio al top. Inter, che cuore! Conte come Ciro l’immortale.Mario Rui top, Veretout e la Roma si rialzeranno. Napoli-Hysaj, parliamo del rinnovo. Regini-Parma e quell’aereo...”

“Rispetto agli ultimi anni è stata una finestra di mercato emozionante, ci sono tre squadre in lotta per lo Scudetto, altre per la Champions e per l’Europa League. C’è competizione in tutte le zone e così tutti hanno provato a rinforzarsi”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Mario Giuffredi.

Dalla Lazio ci si aspettava qualcosa di più...

“Ha provato a prendere Giroud, non c’è riuscita. Per rinforzarsi serve un giocatore forte, altrimenti meglio non toccare certi equilibri. I biancocelesti non hanno ritenuto ci fossero giocatori pronti per migliorare la squadra in questi sei mesi”.

Che cuore l’Inter di Conte.

“La squadra ha il carattere e il cuore del suo allenatore. Non muore mai. È come Ciro, l’immortale di Gomorra. Riesce sempre a venirne fuori dalle situazioni complicate”.

Biraghi?

“Ha giocato con continuità nel girone di andata, da tre partite non gioca. È arrivato Young a gennaio, ma non è un problema. Deve farsi trovare pronto quando chiamato in causa”.

Regini al Parma al fotofinish. Ha creato scompiglio in aereo...

“Erano le 19:30, ultimo giorno di mercato. Mi stavo imbarcando. Ero già sull’aereo, stavano salendo le altre persone. Ad un certo punto mi chiama Daniele Faggiano al solito all’ultimo momento, lo fa apposta per creare scompiglio e casini (sorride, ndr). Sono sceso dall’aereo di corsa. Avevo mezz’ora di tempo per chiudere la trattativa e scrivere i contratti. Ho iniziato a correre in pista per andare in aeroporto, mi ha visto la Polizia e mi ha chiesto perché stessi andando via. Gli ho spiegato la situazione velocemente. E così abbiamo chiuso la trattativa”.

Sepe?

“Ha fatto un grandissimo campionato fino a gennaio. A breve si sottoporrà ad un intervento, rientrerà per il finale di stagione”

Hysaj rinnoverà con il Napoli?

“Stiamo parlando del contratto. Vedremo il prossimo mese se arriveremo alla fumata bianca”

Che sconfitta per il Napoli contro il Lecce...

“Prima della partita contro il Lecce stava facendo qualcosa di importantissimo. Poi è andato incontro a questa partita trappola. Il Napoli è forte, mi aspetto che Lecce sia solo una parentesi. E poi ci sono Champions e Coppa Italia ancora da giocare al massimo”

Mario Rui ?

“Sta facendo una stagione importante. Anche nei momenti di difficoltà fornisce ottime prestazioni. Lo reputo uno dei più forti nel suo ruolo”.

Veretout?

“Fino a dicembre ha fatto un grandissimo campionato con tutta la Roma. La squadra ha avuto qualche difficoltà e ovviamente anche lui. Ma sia il ragazzo che la Roma hanno tutto per rialzarsi e fare grandi cose”

Ha rimpianti legati a gennaio?

“Abbiamo sistemato tutte le situazioni che dovevamo sistemare. Se avessimo dovuto fare tanto sarebbe significato, forse, non aver lavorato bene in estate. Meglio cosi”.

Il colpo invernale?

“Eriksen. La Serie A potrà godere a lungo di un calciatore di uno spessore tecnico elevato”.