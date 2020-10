...con Giuseppe Sannino

vedi letture

“Chiesa, Juve scelta economica: poteva essere il nuovo Antognoni.Fuoriclasse? Lo dirà il campo. Inter,mercato funzionale.Bravo il Milan.Destro ritrovi la fame. Pellegrini e Zapata, il mio Fantacalcio”

“Il mercato? Il COVID ha condizionato tanto. I soldi non sono più quelli di prima, bisogna fare di necessità virtù. Si è andati su giocatori già collaudati”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore di - tra le altre - Palermo, Watford e Honved, Giuseppe Sannino.

La Juve ha puntato su Morata.

“Una scelta su un giocatore che conosceva già. È un buon giocatore, ma sicuramente non era l’obiettivo principale”.

E l’Inter?

“Anche se non ci sono stati squilli di tromba è stato un mercato funzionale. Hakimi è stato scelto e portato a casa, poi è rientrato Nainggolan che si rivelerà utile. E poi c’è Vidal, che Conte voleva già dall’anno scorso”.

Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus: come lo vede?

“Voglio vedere quanto giocherà. Pirlo è un allenatore con attitudini e idee di qualità ma bisogna vedere anche gli equilibri. Dybala, Morata, Ronaldo, Douglas Costa, Chiesa, Cuadrado: davanti sono anche troppi. Chiesa poteva essere l’Antognoni della Fiorentina, il punto di riferimento. Peccato. Ma ha fatto una scelta economica. Il tempo dirà se ha fatto bene o male. Ha grande forza e potenza fisica, ma se è un fuoriclasse oppure no, è da scoprire”.

Il Milan ha preso Tonali, confermato Ibra e gli ultimi giorni puntato su Dalot e Hauge.

“Mi piace. Ha puntato sui giovani. E Pioli è una persona speciale, l’ho sempre stimato. Mai una parola fuori posto. E quando si lamenta lo fa con modi gentili. Sono contento per lui e per il Milan. E sono contento di vedere al timone dei rossoneri una persona come Maldini”.

Di chi il mercato migliore?

“Gli acquisti migliori li fa sempre l’Atalanta. Prende sconosciuti che diventano determinanti per la squadra. Tutti acquisti mirati. Il gioco di Gasperini è molto dispendioso, i calciatori sono tutti di grande struttura fisica. Quando arrivi dici ‘chi sono?’. E poi diventano grandi calciatori”.

Si attende il ritorno da protagonista di Ilicic.

“Non so cosa sia successo, ma insieme al Papu Gomez è il giocatore che ha fatto le fortune dell’Atalanta. È un campione. Lo ricordo al Palermo, oggi è più maturo. Un grande giocatore”.

Il Genoa ha confermato Destro.

“Gli voglio bene. Sa che ha perso del tempo. Il Genoa lo ha tenuto. È partito bene, poi è stato colpito dal covid. Gli sono legato. Spero che riesca a ritrovare quella giusta fame. Mi dispiace che non sia stato incisivo e determinante negli ultimi anni. Gli auguro di trovare la fame che gli è mancata per riprendere da dove aveva lasciato qualche anno fa. E ne approfitto per fare un grande in bocca al lupo a Daniele Faggiano”

Fantacalcio: in tempo di aste, si chi consiglia di puntare?

“Pellegrini e Zapata. Così vai sul concreto. Due certezze. E poi dico Ribery”.

E lei, mister? In Ungheria ha fatto bene. In Italia si e dimesso troppe volte.

“Le mie dimissioni sono tutte da scoprire. È troppo facile aspettare che ti diano i soldi. Ma la dignità e più importante. Tutti parlano di progetti ma alle prime sconfitte i progetti vanno a quel paese. In Ungheria ho fatto bene, sono soddisfatto di quanto fatto. Mai dire mai.. aspetto di tornare in pista”.