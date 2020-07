...con Giuseppe Ursino

“Affrontiamo una squadra che in questi anni sta facendo cose eccezionali, guidata bene e con un ottimo direttore sportivo. Oggi sarà dura, intensa. Ma come al solito ce la giochiamo”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, in vista della partita contro il Cittadella.

Come sta il Crotone dopo il lockdown?

“Certamente non siamo nelle stesse condizioni di qualche mese fa. Ma stiamo ottenendo nuovamente una forma importante giocando partita dopo partita. Vedo bene la squadra”.

In Serie A la Lazio ha risentito del periodo di stop?

“Prima di fermarsi tanti andavano a mille. Certi calciatori hanno accusato difficoltà. Ma la Lazio è una grande squadra che ha già raggiunto l’obiettivo: andare in Champions League”.

Atalanta e Verona vanno a vele spiegate.

“Gasperini e Juric sono due allenatori che ho avuto. Conoscendo Giampiero e i suoi preparatori ero sicuro che l’Atalanta andasse bene. Lo stesso dicasi di Ivan Juric: ha un grande staff. Ed entrambe le squadre faranno bene”.

Davvero l’Atalanta può insidiare la Juve?

“Ai miei amici ad inizio anno avevo detto che l’Atalanta avrebbe lottato per lo Scudetto. Poi ovviamente la Juve è di un altro pianeta. La Dea se la giocherà anche in Champions League”

E voi, inutile negarlo, pensate alla Serie A?

“A questo punto non ci possiamo nascondere... siamo secondi, dobbiamo fare di tutto per mantenere questa posizione. L’allenatore è preparato, i calciatori sono bravi e non gli stiamo facendo mancare nulla”.

Benali andrà al Parma...

“È una persona seria. Anche se andrà via quando finirà il campionato, lotterà fino alla fine. Vuole lasciare una grande impronta con noi. Lui come Barberis”.

Che mercato prevede?

“Ci saranno pochissime operazioni. Sarà un mercato veloce, il campionato non si fermerà mai. E anche le big faranno poco. Ma da altre parti possono già fare mercato, in Francia ad esempio sono avvantaggiati. Mentre giochiamo noi dobbiamo pensare anche al mercato”.

La sessione inizierà a settembre, sarà un agosto di relax?

“Non c’è mai riposo. Non sono mai andato in ferie, si lavora sempre perché bisogna arrivare prima degli altri. Penso già a cosa dovrò fare. Anche se sarà un agosto particolare. E poi c’è ancora questo virus maledetto: finché non arriverà il vaccino non sarà mai come prima perché rischi di incontrare persone che non sai dove vengono”.