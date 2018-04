...con Goretti

A tu per tu ...con Sebastiani 12.04 - Torna l’ottimismo a Pescara dopo la prova di Palermo. “Positivi lo siamo sempre stati. Nessuno si è mai pianto addosso. La situazione di classifica però non è bella, avevamo altre ambizioni. Ora dobbiamo fare i conti con la classifica e risalire”, dice a TuttoMercatoWeb il presidente... 12.04 - Torna l’ottimismo a Pescara dopo la prova di Palermo. “Positivi lo siamo sempre stati. Nessuno si è mai pianto addosso. La situazione di classifica però non è bella, avevamo altre ambizioni. Ora dobbiamo fare i conti con la classifica e risalire”, dice a TuttoMercatoWeb il presidente... A tu per tu ...con Di Campli 11.04 - La separazione da Marco Verratti un sofferto incidente di percorso, poi il ritorno da protagonista nel calciomercato. “La botta è stata tremenda, ma è importante mantenere alta la dignità, quella non si compra. E ora conta solo il presente e il futuro dei miei calciatori”, dice a... 11.04 - La separazione da Marco Verratti un sofferto incidente di percorso, poi il ritorno da protagonista nel calciomercato. “La botta è stata tremenda, ma è importante mantenere alta la dignità, quella non si compra. E ora conta solo il presente e il futuro dei miei calciatori”, dice a... A tu per tu ...con De Biasi 10.04 - “Ne la Roma e ne la Juventus passeranno il turno, c’è un valore tecnico differente rispetto a Barcellona e Real Madrid”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex commissario tecnico dell’Albania e quest’anno per alcune partite alla guida dell’Alaves, Gianni De Biasi. Il gap sembra essere elevato... “Gli... 10.04 - “Ne la Roma e ne la Juventus passeranno il turno, c’è un valore tecnico differente rispetto a Barcellona e Real Madrid”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex commissario tecnico dell’Albania e quest’anno per alcune partite alla guida dell’Alaves, Gianni De Biasi. Il gap sembra essere elevato... “Gli... A tu per tu ...con Lombardi 09.04 - “Ha fatto un incontro con i tifosi, le parti si sono chiarite. Per Matteo è un momento particolare, il gol arriverà presto. L’ultimo gol lo ha fatto contro il Perugia, speriamo si sblocchi proprio stasera”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente dell’attaccante dell’Avellino Matteo Ardemagni,... 09.04 - “Ha fatto un incontro con i tifosi, le parti si sono chiarite. Per Matteo è un momento particolare, il gol arriverà presto. L’ultimo gol lo ha fatto contro il Perugia, speriamo si sblocchi proprio stasera”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente dell’attaccante dell’Avellino Matteo Ardemagni,... A tu per tu ...con Iachini 08.04 - “Quella contro il Napoli è stata una partita dispendiosa, a Verona abbiamo giocato in nove. Ora affrontiamo una squadra molto forte, il Milan è stato costruito in estate con giocatori molto importanti e di grande personalità: è un avversario tosto”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore... 08.04 - “Quella contro il Napoli è stata una partita dispendiosa, a Verona abbiamo giocato in nove. Ora affrontiamo una squadra molto forte, il Milan è stato costruito in estate con giocatori molto importanti e di grande personalità: è un avversario tosto”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore... A tu per tu ...con Lupo 07.04 - “Il Genoa ha bisogno di punti per mettersi in una situazione tranquilla, anche se la classifica comunque non è negativa. Mentre la Samp può inseguire il sogno Europa League, che è ancora possibile. Oltre al risultato conteranno le motivazioni legate alla classifica”. Così a TuttoMercatoWeb... 07.04 - “Il Genoa ha bisogno di punti per mettersi in una situazione tranquilla, anche se la classifica comunque non è negativa. Mentre la Samp può inseguire il sogno Europa League, che è ancora possibile. Oltre al risultato conteranno le motivazioni legate alla classifica”. Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con D’Amico 06.04 - “Si sa che il Real Madrid è una squadra difficile da affrontare. Ho visto dal vivo la partita della Juve a Torino e quando parti subito sotto poi diventa complicato recuperare. È una dura lezione ma bisogna chinarsi alla bravura degli avversari”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente di... 06.04 - “Si sa che il Real Madrid è una squadra difficile da affrontare. Ho visto dal vivo la partita della Juve a Torino e quando parti subito sotto poi diventa complicato recuperare. È una dura lezione ma bisogna chinarsi alla bravura degli avversari”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente di... A tu per tu ...con Bidaoui 05.04 - L’Avellino cambia. Da Novellino a Foscarini. “Il calcio è fatto di risultati, Novellino è un buon allenatore ma i risultati lo hanno condannato”, dice a TuttoMercatoWeb l’esterno biancoverde Soufiane Bidaoui. I risultati non vi hanno aiutato. Anzi. Che è successo? “La società... 05.04 - L’Avellino cambia. Da Novellino a Foscarini. “Il calcio è fatto di risultati, Novellino è un buon allenatore ma i risultati lo hanno condannato”, dice a TuttoMercatoWeb l’esterno biancoverde Soufiane Bidaoui. I risultati non vi hanno aiutato. Anzi. Che è successo? “La società... A tu per tu ...con Legrottaglie 04.04 - “L’Inter sembra rigenerata, il morale sarà alto. Mentre il Milan al di là della sconfitta contro la Juve sta bene. Quindi vedo una partita aperta, anche se psicologicamente l’Inter sta un po’ meglio”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore di - tra le altre - Juventus e Milan, Nicola... 04.04 - “L’Inter sembra rigenerata, il morale sarà alto. Mentre il Milan al di là della sconfitta contro la Juve sta bene. Quindi vedo una partita aperta, anche se psicologicamente l’Inter sta un po’ meglio”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex difensore di - tra le altre - Juventus e Milan, Nicola... A tu per tu ...con Sabbatini 03.04 - Edgar Barreto e la Sampdoria, avanti insieme. Nonostante qualche apprezzamento prima del rinnovo, per esempio dal Milan. “Qualche sondaggio c’era stato, ma la volontà di Edgar era quella di rimanere alla Sampdoria. Il rinnovo ha accontentato tutti, Edgar è felice di rimanere in blucerchiato.... 03.04 - Edgar Barreto e la Sampdoria, avanti insieme. Nonostante qualche apprezzamento prima del rinnovo, per esempio dal Milan. “Qualche sondaggio c’era stato, ma la volontà di Edgar era quella di rimanere alla Sampdoria. Il rinnovo ha accontentato tutti, Edgar è felice di rimanere in blucerchiato....