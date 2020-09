...con Graziano Battistini

“Juve, Suarez per crescere ancora.Roca tra Fiorentina e Atalanta?Piace a tanti,mercato difficile. Cragno resta a Cagliari: si sposta solo per una big. Micai rimane a Salerno. Ekuban brilla in Turchia”

“La Juve conosce bene Pirlo, ha fatto le valutazioni in base a quello che può essere il valore del personaggio e dell’uomo”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Graziano Battistini.

Mercato: la Juve vuole Suarez.

“La Juve cerca sempre di capire cosa non va per provare a vincere anche in Europa. Sta continuando il lavoro che va avanti da tanti anni. Quindi ben venga Suarez”.

Messi rimarrà al Barça. Credeva al trasferimento in Italia?

“A Messi in Italia non credo e non ci ho mai creduto. Spostare l’argentino sarebbe una mossa finanziaria di grande portata”.

Porterà Roca dell’Espanyol in Italia?

“È un ragazzo stimato. Ma stiamo facendo i conti con una sessione ferma, a parte il Milan. È un mercato difficile per tutti. In Spagna le grandi soffrono, in Italia è complicato. Ci saranno comunque tanti movimenti”.

Piace a Fiorentina e Atalanta?

“È un giocatore forte, sotto l’occhio di tanti club. In Italia e non solo”.

Cragno e il futuro: addio a sorpresa o resta a Cagliari?

“Le sorprese nel mercato in quanti tali non sono prevedibili. Vedo difficile uno spostamento di Alessio. Per andare via da Cagliari dovrebbe andare in una grande, quello sardo è un club importante appena dietro le grandi e Cragno è uno dei migliori portieri del panorama”.

Paganini?

“Stiamo valutando la situazione migliore. In Serie A farebbe comodo a tanti club, può giocare in più ruoli. Valutiamo situazioni diverse dal Frosinone, è stata una scelta difficile. C’era però la necessità di cercare nuove sfide”.

Caleb Ekuban brilla in Turchia.

“È un giocatore importante per il Trabzonspor, ha giocato ed è stato protagonista ottenendo risultati importanti. Ha acquisito un background importante. Credo che a livello di qualità prezzo sia molto interessante. È diventato un attaccante importante”.

Potrebbe tornare in Italia?

“Ha raggiunto un grande livello. Per il salario e il valore oggi è un calciatore importante. Bisognerebbe capire anche se vale la pena lasciare il Trabzonspor”

Micai: lo comprerà il Genoa e andrà al Lugano?

“Non mi risulta: resterà alla Salernitana”.

Leali?

“Ha voglia di emergere con la maglia dell’Ascoli. Sta bene ed è stimato”.

Danzi?

“È apprezzato da tutto il mondo Hellas, ma ci guardiamo in giro affinché possa trovare lo spazio che merita. Vedremo...”

Mazzocchi va verso la Reggiana...

“Ha fatto molto bene al Sudtirol, aveva tanti estimatori in B e ha scelto la Reggiana: una società che ha voglia di fare bene”.

Luppi e Gatti?

“Stiamo cercando una soluzione per entrambi che possa essere congeniale alle loro qualità”.