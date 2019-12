...con Heller

“Trapani, inaccettabile perdere 5-0 contro il Benevento: vogliamo rifarci. Crediamo in Baldini, i contatti con Muzzi? Magari una chiacchierata. Da Biabiany ci aspettiamo tanto. E Garofalo...”

“Abbiamo voglia di rivincita, mi auguro che i ragazzi si siano resi conto che perdere a Benevento ci sta ma non in quel modo. Per diventare una società importante come vogliamo che diventi bisogna partire da questi dettagli. Non è pensabile che si possa perdere 5-0”. Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Trapani, Giorgio Heller, in vista della partita di questa sera contro il Pisa.

I risultati non sono stati soddisfacenti. Eppure avete tenuto Baldini. Perché?

“Crediamo in questo allenatore. Analizzando dall’interno e non dall’esterno e avendo la pretesa di capirne di più da chi vede le cose da fuori il giudizio sul nostro allenatore è positivo in termini di lavoro e sulla possibilità di centrare la salvezza”.

Eppure avete fatto un sondaggio per Muzzi prima che andasse all’Empoli...

“Se è successo, è successo informalmente e indirettamente. Magari una chiacchierata tra persone del mondo dello sport. Ma da qui a dire che eravamo interessati a Muzzi ce ne passa”.

Avete preso qualche svincolato, tra cui Biabiany.

“Mancavano alcuni innesti e li abbiamo fatti anche con difficoltà di budget perché non è facile per una società come il Trapani mettere tante risorse economiche, però la proprietà ha deciso di fare uno sforzo. Ci aspettiamo qualcosa in più”.

A gennaio giusto aspettarsi il Trapani protagonista?

“Intanto pensiamo alle partite. Dobbiamo recuperare più punti possibili. Poi a gennaio sicuramente avremo bisogno di ulteriori inserimenti e di ottimizzare nuovamente la rosa”

Cosa vi aspettate da Biabiany?

“Ci abbiamo investito, sappiamo che è un grandissimo giocatore. Ci aspettiamo che dia la forza psicologica e di apporto alla causa. Avere Biabiany è motivo d’orgoglio”

Su che profili andrete?

“Il direttore sportivo saprà individuare i profili necessari al Trapani. Una volta individuati faremo il punto della situazione”.

Garofalo può tornare di moda dopo i contatti di qualche settimana fa?

“È ovvio che il direttore sportivo possa fare approcci e tentativi ma questi non sono sempre da identificare come interesse concreto da parte della società. Non mi risulta un interesse della società per Garofalo”.