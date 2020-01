A tu per tu ...con Moggi 03.01 - “In una squadra dove c’è poca personalità in società e sul campo, Ibra può portare dei risultati”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex dg della Juventus, Luciano Moggi. “Non che il Milan debba vincere il campionato, ma con Ibra migliorerà. E Zlatan - continua Moggi - a trentotto anni sarà... 03.01 - “In una squadra dove c’è poca personalità in società e sul campo, Ibra può portare dei risultati”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex dg della Juventus, Luciano Moggi. “Non che il Milan debba vincere il campionato, ma con Ibra migliorerà. E Zlatan - continua Moggi - a trentotto anni sarà... A tu per tu ...con il colpo 02.01 - Gennaio, tempo di mercato. Ma quale sarà il colpo di questa finestra di riparazione? TuttoMercatoWeb come ogni inizio anno lo ha chiesto ad alcuni agenti tra i più attivi... Claudio Vigorelli “Vidal all’Inter” Fabrizio Ferrari “Vidal all’Inter”. Luca Pasqualin “Kulusevski... 02.01 - Gennaio, tempo di mercato. Ma quale sarà il colpo di questa finestra di riparazione? TuttoMercatoWeb come ogni inizio anno lo ha chiesto ad alcuni agenti tra i più attivi... Claudio Vigorelli “Vidal all’Inter” Fabrizio Ferrari “Vidal all’Inter”. Luca Pasqualin “Kulusevski... A tu per tu ...con i voti 01.01 - Primo dell’anno, 2020. Tempo di bilanci su quello che è stato nel 2019 e su TuttoMercatoWeb, come da tradizione, di voti ai direttori sportivi. Chi il migliore e chi la delusione del 2019? Scopriamolo insieme. MICHELE CRISCITIELLO - TuttoMercatoWeb e Sportitalia - Top “Sarebbe... 01.01 - Primo dell’anno, 2020. Tempo di bilanci su quello che è stato nel 2019 e su TuttoMercatoWeb, come da tradizione, di voti ai direttori sportivi. Chi il migliore e chi la delusione del 2019? Scopriamolo insieme. MICHELE CRISCITIELLO - TuttoMercatoWeb e Sportitalia - Top “Sarebbe... A tu per tu ...con Kiyine 31.12 - Sofian Kiyine pezzo pregiato della Salernitana. Voluto fortemente dal ds Fabiani il centrocampista acquistato dalla Lazio e prestato alla Salernitana cresce partita dopo partita. Sognando la maglia biancoceleste. “Sto lavorando per fare il salto di qualità. Ma oggi non penso al mercato,... 31.12 - Sofian Kiyine pezzo pregiato della Salernitana. Voluto fortemente dal ds Fabiani il centrocampista acquistato dalla Lazio e prestato alla Salernitana cresce partita dopo partita. Sognando la maglia biancoceleste. “Sto lavorando per fare il salto di qualità. Ma oggi non penso al mercato,... A tu per tu ...con Caravello 30.12 - “Ibra al Milan era un’operazione abbastanza ipotizzabile anche se sembrava rallentata. Si tratta di un giocatore che può spostare gli equilibri, soprattutto se arriva con il massimo delle motivazioni. Per il Milan è un ottimo acquisto”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato... 30.12 - “Ibra al Milan era un’operazione abbastanza ipotizzabile anche se sembrava rallentata. Si tratta di un giocatore che può spostare gli equilibri, soprattutto se arriva con il massimo delle motivazioni. Per il Milan è un ottimo acquisto”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato... A tu per tu ...con Tesoro 29.12 - “Il nostro 2019 è stato molto positivo. L’anno scorso scorso abbiamo ottenuto una salvezza tranquilla con tante giornate d’anticipo e non era scontato. Quest’anno il girone di andata dice che quella attuale è la miglior posizione dell’Ascoli degli ultimi dieci anni”. Così a TuttoMercatoWeb... 29.12 - “Il nostro 2019 è stato molto positivo. L’anno scorso scorso abbiamo ottenuto una salvezza tranquilla con tante giornate d’anticipo e non era scontato. Quest’anno il girone di andata dice che quella attuale è la miglior posizione dell’Ascoli degli ultimi dieci anni”. Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Marchetti 28.12 - “Al nostro 2019 do un 10 e lode”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Cittadella, Stefano Marchetti. Il 2019 è stato l’anno che avete sfiorato la A. “Eravamo a venti minuti dalla Serie A. Il trauma è stato fortissimo. Abbiamo rivoluzionato un po’ tutto e siamo ripartiti. Il 2019... 28.12 - “Al nostro 2019 do un 10 e lode”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Cittadella, Stefano Marchetti. Il 2019 è stato l’anno che avete sfiorato la A. “Eravamo a venti minuti dalla Serie A. Il trauma è stato fortissimo. Abbiamo rivoluzionato un po’ tutto e siamo ripartiti. Il 2019... A tu per tu ...con Novellino 27.12 - “Il 5-0 è mortificante”. Non ha dubbi l’ex rossonero Walter Alfredo Novellino a proposito dell’ultima sconfitta subita dal Milan contro l’Atalanta. La sconfitta pesante... “Quando si perde 5-0 con tutto il rispetto per l’Atalanta che gioca un calcio importante, pratico ed essenziale,... 27.12 - “Il 5-0 è mortificante”. Non ha dubbi l’ex rossonero Walter Alfredo Novellino a proposito dell’ultima sconfitta subita dal Milan contro l’Atalanta. La sconfitta pesante... “Quando si perde 5-0 con tutto il rispetto per l’Atalanta che gioca un calcio importante, pratico ed essenziale,... A tu per tu ...con Canovi 26.12 - “Il 5-0 subito dal Milan? Lo ha preso da una squadra che il 5-0 quando è al top della condizione può infliggerlo a tutti. Anche se il Milan non dovrebbe mai perdere con un punteggio del genere”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Dario Canovi. Quante responsabilità... 26.12 - “Il 5-0 subito dal Milan? Lo ha preso da una squadra che il 5-0 quando è al top della condizione può infliggerlo a tutti. Anche se il Milan non dovrebbe mai perdere con un punteggio del genere”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Dario Canovi. Quante responsabilità... A tu per tu ...con gli auguri 25.12 - Eugenio Corini - Brescia Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i nostri Tifosi💙🦁💙 e a tutti i lettori di TMW”. Stefano Trinchera - Cosenza “Tanti auguri di buon Natale ai nostri tifosi e ai lettori di TuttoMercatoWeb con l’augurio che il prossimo anno sia ricco di tante... 25.12 - Eugenio Corini - Brescia Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i nostri Tifosi💙🦁💙 e a tutti i lettori di TMW”. Stefano Trinchera - Cosenza “Tanti auguri di buon Natale ai nostri tifosi e ai lettori di TuttoMercatoWeb con l’augurio che il prossimo anno sia ricco di tante...