...con Imborgia

“Champions, finale Barça-Ajax. Mercato, quanti movimenti! In estate il Palermo voleva Zaniolo... Juve, in estate fai il colpo”

“Pensare al Liverpool che faccia l’impresa mi sembra utopia... credo sia complicato che il Barça non faccia almeno un gol. Vedo una finale Ajax-Barça, gli olandesi non sono più una sorpresa”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Antonio Imborgia.

Che talenti l’Ajax. Chi vede per il mercato italiano?

“Per il mercato italiano non vedo grandi chance. Parliamo di calciatori che hanno valutazioni elevate. E comunque l’Ajax non darà via tutti i giocatori”.

Che mercato prevede in estate?

“Prima bisogna capire chi farà il mercato nelle squadre. Per quelle che sono le voci e da quello che sento la Roma ad esempio deve ancora definire allenatore e direttore, bisogna capire chi allenerà l’Inter così come forse la Juve. Si dovrà capire chi allenerà il Milan. L’unica che rimarrà a livello societario e tecnico per com’è è il Napoli. All’Atalanta tutti danno per scontato che Gasperini rimane, ma bisognerà capire se la Dea andrà in Champions. E mi sembra di capire che ci sia un po’ di confusione alla Fiorentina. C’è ancora tanto da definire, come anche a Bologna”.

Quarto posto: su chi punta?

“L’Atalanta con il risultato di domenica ha chance importanti. La Dea sta arrivando con una consapevolezza tale da essere favorita”

E il suo Palermo?

“Dipenderà tanto dalla categoria. Se il Palermo riuscisse ad andare in Serie A cambierebbero tante cose. Con entusiasmo, introiti e nuove opportunità gli scenari potrebbero essere diversi. Sono convinto che sabato il Palermo vincerà contro il Cittadella. E poi dovrà sperare che il Lecce faccia un passo falso... Immagino che in Salento lo stadio sarà stracolmo, lo Spezia però è una squadra che ribalta bene il campo e se ha tutti i calciatori in piena forma può mettere in difficoltà gli avversari”.

Come dg arriva Lucchesi, il ds resta Foschi.

“Del Palermo so poco, mi limito a parlare dell’aspetto tecnico. Non sento Foschi da quando in estate voleva Zaniolo, aveva avuto un’intuizione fantastica. Avevo un rapporto da consulente con l’ex agente, Rino mi chiese di intervenire ma la Roma non volle cedere il calciatore in Serie B. Lucchesi è uomo di calcio navigato, lo conosco da tantissimo tempo e in un contesto di un certo tipo può dare il suo contributo. Non mi fermerei alle fortune o sfortune dell’ultimo periodo perché il calcio è cambiato e spesso i dirigenti si trovano a combattere situazioni particolari”.

Di chi sarà il colpo dell’estate?

“Me lo aspetto dalla Juve. Su un giovane di prospettiva”.