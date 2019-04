...con Joao Santos

A tu per tu ...con Gallo 16.04 - “Juve favorita per il risultato? Si parte da 1-1 ma dipenderà dall’approccio alla partita. La Juve non può fare l’errore di sentirsi favorita. C’è anche un precedente contro l’Arsenal che non fa ben sperare, quindi bisogna affrontare la partita con lo stesso spirito di quella di ritorno... 16.04 - “Juve favorita per il risultato? Si parte da 1-1 ma dipenderà dall’approccio alla partita. La Juve non può fare l’errore di sentirsi favorita. C’è anche un precedente contro l’Arsenal che non fa ben sperare, quindi bisogna affrontare la partita con lo stesso spirito di quella di ritorno... A tu per tu ...con Battistini 15.04 - “Il colpo dell’estate? La York Capital che prende il Palermo, per riportarlo lassù dove merita”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Graziano Battistini. A tu per tu ...con Battistini 15.04 - "Il colpo dell'estate? La York Capital che prende il Palermo, per riportarlo lassù dove merita". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Graziano Battistini. Mercato: si prevede un bel valzer, anche per i direttori sportivi. "Che ci saranno dei movimenti è sicuro, basta che se ne muova...

A tu per tu ..con Foggia 14.04 - "La partita arriva in un momento importante del campionato, è uno scontro diretto come ce ne saranno tanti altri da qui alla fine". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. Una vittoria vi darebbe grande slancio. Obiettivo Serie A? "L'obiettivo... A tu per tu ...con Galli 13.04 - "Icardi? Sicuramente è un giocatore importantissimo per l'Inter. La situazione non è stata gestita benissimo, ma penso che se non arrivassero i soldi richiesti dall'Inter difficilmente andrebbe via. Se torna a segnare tutto passa in secondo piano". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore... A tu per tu ...con Sebastiani 12.04 - "Quella di stasera è una partita importante. Il Perugia è dietro in classifica, ma è una squadra che mi piace molto. Stiamo facendo bene entrambe, sarà una partita interessante". Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. I numeri dicono che voi e il...

A tu per tu ...con Liverani 11.04 - Il lavoro del ds Mauro Meluso dietro la scrivania, quello di Fabio Liverani in campo. E il Lecce, rivelazione del campionato di Serie B che sogna la promozione diretta in Serie A, vola. "Chi ha cinquanta punti, anche quarantotto, può pensare alla Serie A diretta. Per una questione... L'Ajax con la voglia di continuare a stupire, la Juventus per inseguire un obiettivo. "Per l'Ajax continua il percorso di crescita", dice il noto avete olandese Soren Lerby a TuttoMercatoWeb. Entusiasmo e voglia di fare. L'Ajax fa sul serio... "L'Ajax ha...

A tu per tu ...con Legrottaglie 09.04 - "Per cancellare le polemiche c'è solo una cosa da fare: gli arbitri devono parlare". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore di - tra le altre - Juventus e Milan, Nicola Legrottaglie. Sarebbe un cambiamento importante. "Finché non parlano, ognuno può pensare ciò che vuole. Chi può... A tu per tu ...con Valoti 08.04 - Dici Palermo-Verona e Aladino Valoti, doppio ex, presente nel capoluogo siciliano riavvolge l'album dei ricordi per TuttoMercatoWeb. "Di Verona conservo il ricordo di stagioni importanti, la vittoria del campionato con Attilio Perotti e Rino Foschi direttore sportivo. Di Palermo ho... A tu per tu ...con Martorelli 07.04 - "Il Genoa? Sicuramente la sconfitta contro l'Inter poteva anche starci ma non con quel tipo di prestazione e risultato". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Giocondo Martorelli. Stasera la sfida al Napoli. Per gli azzurri le motivazioni sono davvero basse... "Non penso...