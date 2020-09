...con Joao Santos

“Jorginho e il mercato, la Juve aveva offerto Pjanic al Chelsea: con Sarri sarebbe bianconero. Rafael, c’era la Roma. Nicolás può rinnovare a Udine. E gli altri colpi...”

“Jorginho e il mercato? Oggi pensa alla Nazionale, alle due partite da giocare. È felice della chiamata di Mancini, vuole dare il suo contributo”. Così a TuttoMercatoWeb Joao Santos, agente del centrocampista della Nazionale e del Chelsea, Jorginho.

Mercato: lascerà il Chelsea?

“Ha tre anni di contratto con il Chelsea. Il mercato è lungo, durerà fino al 5 ottobre. E se il Chelsea dovesse pensare che il ragazzo non fa più parte del progetto, troverei una soluzione alternativa. L’anno scorso ha fatto quaranta partite con il Chelsea ed è importante per la Nazionale. Vedremo. Fin adesso non abbiamo ricevuto proposte ufficiali. È comunque apprezzato da più parti, nel suo ruolo non ci sono tanti calciatori con le sue caratteristiche”.

C’era la Juve con Sarri?

“Si. La Juventus aveva proposto al Chelsea uno scambio con Pjanic che il club inglese però non ha preso in considerazione. A me però Paratici non ha mai chiamato”

Con Sarri sarebbe andato alla Juve?

“Penso di si”.

Rafael?

“Ha finito il suo percorso a Cagliari, sta bene, e se una squadra ha bisogno di un portiere esperto il suo nome non può non venire alla testa dei dirigenti. Aspettiamo una chiamata in Italia, gli allenatori dei portieri lo conoscono”

Poteva andare alla Roma?

“Si, è vero. A gennaio. Ma Fuzato non è andato al Vitoria Setubal e così la Roma non ha potuto prenderlo”.

Se ne può riparlare?

“È cambiata la proprietà. Aspettiamo. Se la Roma ha bisogno, Rafael è pronto”.

Nicolas?

“All’Udinese sta bene. Penso che a fine mercato parleremo del rinnovo di contratto”

Antonini Lui idea per il Trapani?

“È arrivato all’Arezzo con il Direttore Pieroni. Poi è arrivato il Covid-19... peccato. Pensavo che il ragazzo potesse restare, ma è cambiata la società. Trapani potrebbe essere un’idea, perché il mister lo conosce”.

Guga Dambros?

“Spero che il Messina vinca il campionato, il progetto è importante e le ambizioni del club sono importanti. E Dambros è dentro il progetto”.

Kevin Gonzales?

“Giocherà un campionato da protagonista con il Crystal Palace, per arrivare in Premier League nella prima squadra. Ha qualità importanti, da calcio inglese. Spero che quest’anno possa arrivare una nuova convocazione in Nazionale”.