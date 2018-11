...con Lazaar

“Allenamenti al top, pronto per gennaio. Tornerà il sole, lo so. Genoa, che peccato in estate. Preziosi, se mi prendi non ti deludo. Palermo, torna in Serie A”

Voglia di tornare protagonista. Achraf Lazaar scalpita, vuole ritrovare il campo con costanza. Di notizie vuole leggerne poche, probabilmente gli è bastato il mercato estivo quando era ad un passo dal Genoa salvo poi dover tornare indietro, al Newcastle, per un clamoroso dietrofront di Preziosi. Dinamiche di calciomercato, treni che scappano via all’improvviso. E che potrebbero anche ripassare. Chissà. “Oggi penso a prepararmi bene per essere in forma quando verrò chiamato da qualche squadra per giocarmela per un posto da titolare”, confessa in esclusiva a TuttoMercatoWeb il terzino del Newcastle.

Si aspettava più considerazione dal Newcastle?

“Mi sto allenando al massimo e faccio anche allenamento a parte per essere pronto e in forma. Sono sincero: ho firmato per il Newcastle e mi aspetto di essere preso in considerazione. Però il calcio è così, può capitare qualcosa che non va. Ma devi continuare a fare il tuo lavoro rispettando le scelte. Vietato mollare. Poi a gennaio se arriva una chiamata devo essere pronto”.

Riavvolgiamo il nastro, torniamo all’estate. Il Genoa prova a prenderla, affare fatto. Poi Preziosi ha bloccato tutto, all’improvviso. Quanto è rimasto male?

“Ci sono rimasto male, lo ammetto. Ci tenevo. Volevo il Genoa. Ma in questi casi bisogna essere forti e pensare a se stessi, la ruota gira sempre. Tornerà il sole, lo so. Ho degli obiettivi in cui credo tanto”.

Quel dietrofront non si spiega...

“È stata una decisione di Preziosi, che rispetto molto. Con me è stato sincero. Il Genoa è suo, giusto che decida lui”.

Per gennaio porte aperte al Grifone?

“Assolutamente si. Ne lascio due di porte aperte. Voglio tornare ai miei livelli”.

Segue ancora il campionato italiano?

“Guardo molto la Serie A. Anzi, vedo sempre calcio. E mia moglie me lo fa pesare (sorride, ndr). Sono sempre molto informato. Mi piacerebbe molto ritornare. L’Italia è casa mia. I miei vivono vicino Milano. Voglio una chance per giocarmela”.

Il suo ex Palermo insegue la Serie A. È l’anno buono?

“Me lo auguro tanto, davvero. Un po’ di tempo fa ho sentito il presidente che mi ha sempre dato dei consigli importanti. Il Palermo non merita la Serie B, mi ha dato tanto, come una famiglia. Me lo ricorderò per sempre”.

Al Genoa c’è Perinetti. Fu proprio il Direttore a portarla a Palermo...

“Mi ha dato tanto e mi ha scoperto a Varese dandomi la chance di dimostrare ciò che valgo. Se fossi andato al Genoa in estate non lo avrei deluso. E non lo deluderei, ovviamente, neanche a gennaio se dovessi andare in rossoblù”.