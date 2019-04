...con Lazaar

A tu per tu ...con Fares 22.04 - “Speravamo di essere in una situazione più tranquilla, purtroppo però la penalizzazione ha influito negativamente”. Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Foggia, Lucio Fares. Per voi una stagione tormentata. Con una situazione di instabilità in panchina. “Nel calcio succede,... 22.04 - “Speravamo di essere in una situazione più tranquilla, purtroppo però la penalizzazione ha influito negativamente”. Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Foggia, Lucio Fares. Per voi una stagione tormentata. Con una situazione di instabilità in panchina. “Nel calcio succede,... A tu per tu ...con Mangia 21.04 - “L’addio al Craiova? Una decisione presa di comune accordo. Mi sono trovato molto bene al Craiova, poi però ci siamo confrontati e abbiamo deciso che fosse la soluzione migliore per tutti”. Così a TuttoMercatoWeb Devis Mangia parla del suo addio alla squadra rumena. Perché è andato... A tu per tu ...con Capozucca 20.04 - "L'Ajax ha meritato, ma la Juventus era in un momento di difficoltà e oltre Ronaldo c'è un altro campione come Chiellini la cui assenza si è sentita. È comunque giusto dare i meriti agli avversari". Così a TuttoMercatoWeb il dirigente del Frosinone Stefano Capozucca commenta la debacle... A tu per tu ...con Damiani 19.04 - "La Juventus è arrivata nel momento decisivo in una condizione poco ottimale sul piano psicofisico. Tanti calciatori non erano al meglio. Ronaldo da solo non poteva certo vincere la partita. Kean ha avuto un'occasione importante e l'ha vanificata. L'Ajax ha messo in difficoltà una... A tu per tu ...con Colantuono 18.04 - "La Juventus? La partita di andata si era incanalata su un binario favorevole, ma il calcio riserva sorprese. La Juve ha giocato un buon primo tempo, nella ripresa la superiorità dell'Ajax è stata notevole. Ma le assenze per i bianconeri hanno pesato, vedi Chiellini e Mandzukic".... A tu per tu ...con Joao Santos 17.04 - "Il Napoli domani? L'Arsenal è in forma, gioca con grande intensità. Ma due gol si possono recuperare, basta fare il primo subito. E soprattutto non subire reti". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Joao Santos, tra gli altri procuratore dell'ex centrocampista del Chelsea, ex Napoli,... A tu per tu ...con Gallo 16.04 - "Juve favorita per il risultato? Si parte da 1-1 ma dipenderà dall'approccio alla partita. La Juve non può fare l'errore di sentirsi favorita. C'è anche un precedente contro l'Arsenal che non fa ben sperare, quindi bisogna affrontare la partita con lo stesso spirito di quella di ritorno... A tu per tu ...con Battistini 15.04 - "Il colpo dell'estate? La York Capital che prende il Palermo, per riportarlo lassù dove merita". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Graziano Battistini. Mercato: si prevede un bel valzer, anche per i direttori sportivi. "Che ci saranno dei movimenti è sicuro, basta che se ne muova... A tu per tu ..con Foggia 14.04 - "La partita arriva in un momento importante del campionato, è uno scontro diretto come ce ne saranno tanti altri da qui alla fine". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. Una vittoria vi darebbe grande slancio. Obiettivo Serie A? "L'obiettivo... A tu per tu ...con Galli 13.04 - "Icardi? Sicuramente è un giocatore importantissimo per l'Inter. La situazione non è stata gestita benissimo, ma penso che se non arrivassero i soldi richiesti dall'Inter difficilmente andrebbe via. Se torna a segnare tutto passa in secondo piano". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore...