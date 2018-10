...con Legrottaglie

A tu per tu ...con Gautieri 27.10 - “Napoli-Roma? Che partita. Entrambe giocano un ottimo calcio, il Napoli cambiando il sistema di gioco sta facendo cose importanti dando la possibilità di esprimere più calciatori. Anche la Roma gioca un ottimo calcio, ha avuto qualche piccolo passo falso ma è un’ottima squadra”. Così... 27.10 - “Napoli-Roma? Che partita. Entrambe giocano un ottimo calcio, il Napoli cambiando il sistema di gioco sta facendo cose importanti dando la possibilità di esprimere più calciatori. Anche la Roma gioca un ottimo calcio, ha avuto qualche piccolo passo falso ma è un’ottima squadra”. Così... A tu per tu ...con Damiani 26.10 - “La Champions League? Benissimo la Juve e il Napoli che meritava qualcosa in più contro il PSG. Ancelotti ha dimostrato di essere un grande allenatore. Salvo un po' l'Inter perché a Barcellona non è mai facile e comunque c'è la partita di ritorno". Così a TuttoMercatoWeb l'agente... A tu per tu ...con De Biasi 25.10 - "Il fatto di non aver portato a casa un risultato pieno contro il Genoa ha consentito alla Juventus di mettere grande verve ed impegno contro il Manchester United. I bianconeri sono già agli ottavi, il risultato di martedì è molto importante". Così a TuttoMercatoWeb Gianni De Biasi... A tu per tu ...con Perinetti 24.10 - Il sorriso ritrovato, l'esordio di Romero e tante sirene di mercato per Piatek. Il Genoa dopo lo strano cambio di panchina da Ballardini a Juric ha messo a segno un risultato importante. Pareggio, uno a uno, contro la Juventus. A TuttoMercatoWeb parla il direttore generale rossoblu,... A tu per tu ...con Iuliano 23.10 - "La Juve ha vinto tutte le partite, un mezzo passo falso ci può stare... il pareggio contro il Genoa non può condizionare il cammino della squadra. La Juventus difficilmente si fa distrarre più di una volta, oggi farà bene". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore bianconero, Mark Iuliano.... A tu per tu ...con Signorelli 22.10 - "Benevento? Le partite sono tutte difficili, ma dobbiamo reagire". A TuttoMercatoWeb parole firmate Elio Signorelli. Il direttore sportivo del Livorno traccia un bilancio di quanto fatto fin adesso dalla squadra, chiamata a svoltare altrimenti un provvedimento da parte del Presidente... A tu per tu ...con Prandelli 21.10 - "Sarà una partita molto interessante sotto tanti punti di vista. Chi uscirà vincente potrà pensare di giocare un campionato di vertice. Entrambe esprimono un buon gioco, sarà un bel match". Così l'ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli gioca per TuttoMercatoWeb il derby di questa... A tu per tu ...con Soldati 20.10 - "Contro il Napoli mi auguro sia la partita del nostro rilancio, abbiamo bisogno di fare punti. Giocheremo contro una delle squadre più forti del campionato, ma Velázquez ha sempre schierato formazioni competitive: ce la giochiamo". Così a TuttoMercatoWeb il presidente dell'Udinese,... A tu per tu ...con Stam 19.10 - "Il derby? Vince il Milan, 2-1". Jaap Stam, ex difensore rossonero e - tra le altre - del Manchester United, non ha dubbi sul derby di Milano in scena domenica. Stam, oggi manager e allenatore, parla in esclusiva a TuttoMercatoWeb dei suoi trascorsi italiani e non solo. Con uno sguardo... A tu per tu ...con Ercolani 18.10 - Il nuovo che avanza, sognando un posto tra i grandi al Manchester United. Luca Ercolani, difensore classe 99 cresce sotto l'ala protettiva di Jose Mourinho, in attesa di ritagliarsi uno spazio in prima squadra tra i Red Devils, un sogno che può diventare realtà. "Sto bene, per il...