...con Luca Pasqualin

A tu per tu ...con Grigoletto 31.01 - “Slimani all’Inter sarebbe una bella operazione, i nerazzurri hanno fatto una grande trattativa prendendo Eriksen. L’Inter è la regina del mercato”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Alessandro Grigoletto, tra gli altri agente di Ezequiel Schelotto. La Fiorentina intanto... 31.01 - “Slimani all’Inter sarebbe una bella operazione, i nerazzurri hanno fatto una grande trattativa prendendo Eriksen. L’Inter è la regina del mercato”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Alessandro Grigoletto, tra gli altri agente di Ezequiel Schelotto. La Fiorentina intanto... A tu per tu ...con Accardi 30.01 - “L’Inter ha fatto un grande mercato anche questa volta. Se è saltato Giroud non è un problema. E poi è arrivato Eriksen”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi intercettato all’Hotel Sheraton di Milano. “Per età e spesa - spiega Accardi - Eriksen è un colpo superiore... 30.01 - “L’Inter ha fatto un grande mercato anche questa volta. Se è saltato Giroud non è un problema. E poi è arrivato Eriksen”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi intercettato all’Hotel Sheraton di Milano. “Per età e spesa - spiega Accardi - Eriksen è un colpo superiore... A tu per tu ...con Pasqualin 29.01 - “Questo non si è discostato dai soliti quasi inutili ed estenuanti mercati di gennaio. Quest’anno con il testa a testa Juve-Inter e il fatto che i nerazzurri abbiano integrato l’organico però, la sessione è più importante. Anche se generalmente è una sorta di mercato in prospettiva,... 29.01 - “Questo non si è discostato dai soliti quasi inutili ed estenuanti mercati di gennaio. Quest’anno con il testa a testa Juve-Inter e il fatto che i nerazzurri abbiano integrato l’organico però, la sessione è più importante. Anche se generalmente è una sorta di mercato in prospettiva,... A tu per tu ...con Novellino 28.01 - “Il Torino? Ho provato grande dispiacere... perdere 7-0 è umiliante, non è bello per il pubblico, la società, l’ambiente. In questo momento incontrare l’Atalanta non è positivo per nessuno”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore granata Walter Novellino. Quali le responsabilità... 28.01 - “Il Torino? Ho provato grande dispiacere... perdere 7-0 è umiliante, non è bello per il pubblico, la società, l’ambiente. In questo momento incontrare l’Atalanta non è positivo per nessuno”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore granata Walter Novellino. Quali le responsabilità... A tu per tu ...con Martorelli 27.01 - “Come previsto, l’Inter è stata una delle società più attive di questo mercato di gennaio. La volontà dei nerazzurri è di accorciare il gap con la Juve, vorranno giocarsela fino alla fine. Ora mi aspetto che la Roma possa mettere a disposizione di Fonseca qualche innesto per lottare... 27.01 - “Come previsto, l’Inter è stata una delle società più attive di questo mercato di gennaio. La volontà dei nerazzurri è di accorciare il gap con la Juve, vorranno giocarsela fino alla fine. Ora mi aspetto che la Roma possa mettere a disposizione di Fonseca qualche innesto per lottare... A tu per tu ...con Perinetti 26.01 - “Il rendimento negativo del Napoli si protrae da inizio anno, anche con Ancelotti che è riuscito a mantenere la barra dritta in Coppa. Gattuso ha trovato gli stessi problemi di Ancelotti, aggravati da un pessimismo generale”. Così a TuttoMercatoWeb il dirigente doppio ex di Napoli... 26.01 - “Il rendimento negativo del Napoli si protrae da inizio anno, anche con Ancelotti che è riuscito a mantenere la barra dritta in Coppa. Gattuso ha trovato gli stessi problemi di Ancelotti, aggravati da un pessimismo generale”. Così a TuttoMercatoWeb il dirigente doppio ex di Napoli... A tu per tu ...con Coentrao 25.01 - “Io in Italia? Mi piacerebbe, è un grande campionato. E poi c’è il migliore del mondo, Cristiano Ronaldo”. In esclusiva a TuttoMercatoWeb parla l’ex difensore del Real Madrid, Fabio Coentrao, idea di mercato di Fiorentina e Bologna. Il suo ex compagno Cristiano Ronaldo è sempre... 25.01 - “Io in Italia? Mi piacerebbe, è un grande campionato. E poi c’è il migliore del mondo, Cristiano Ronaldo”. In esclusiva a TuttoMercatoWeb parla l’ex difensore del Real Madrid, Fabio Coentrao, idea di mercato di Fiorentina e Bologna. Il suo ex compagno Cristiano Ronaldo è sempre... A tu per tu ...con Tedesco 24.01 - “Ho perso una partita in malo modo, così la società ha deciso di esonerarmi. Ma è stata una scelta che non ho capito: miglior attacco e miglior difesa di campionato, quarto posto e tante partite da giocare, un percorso importante in Europa League. Ma è il calcio, guardo avanti”. Così... 24.01 - “Ho perso una partita in malo modo, così la società ha deciso di esonerarmi. Ma è stata una scelta che non ho capito: miglior attacco e miglior difesa di campionato, quarto posto e tante partite da giocare, un percorso importante in Europa League. Ma è il calcio, guardo avanti”. Così... A tu per tu ...con Colantuono 23.01 - “Ibra ha avuto un impatto importante, aiuterà anche gli altri. I numeri sono dalla sua. Deve crescere come condizione, poi potremo rivedere l’Ibra che tutti conosciamo”. Così a TuttoMercatoWeb Stefano Colantuono. E Piatek? “È cambiato qualcosa a livello tattico, con il 4-4-2 la... 23.01 - “Ibra ha avuto un impatto importante, aiuterà anche gli altri. I numeri sono dalla sua. Deve crescere come condizione, poi potremo rivedere l’Ibra che tutti conosciamo”. Così a TuttoMercatoWeb Stefano Colantuono. E Piatek? “È cambiato qualcosa a livello tattico, con il 4-4-2 la... A tu per tu ...con Foggia 22.01 - “Il nostro girone d’andata è stato importantissimo. I numeri sono eccellenti ma non dobbiamo pensare di gestire il vantaggio, sarebbe una follia. Il campionato è ancora lungo. Bisogna spingere tanto”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. Cosa... 22.01 - “Il nostro girone d’andata è stato importantissimo. I numeri sono eccellenti ma non dobbiamo pensare di gestire il vantaggio, sarebbe una follia. Il campionato è ancora lungo. Bisogna spingere tanto”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. Cosa...