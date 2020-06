...con Luis Ruzzi

“Mi sento come se un treno mi fosse passato di sopra. Non ce la faccio più, questa storia mi ha segnato”. Qualche ora dopo il servizio de Le Iene, Luis Ruzzi è provato. Il tono di voce è quello di un uomo segnato da una vicenda che va avanti da troppo tempo. Presunti pagamenti tramite società terze e secondo l’intermediario vicino a Mauro Zarate dai tempi del trasferimento alla Lazio, un insoluto di Lotito nei suoi confronti di circa 3 milioni. A TuttoMercatoWeb Ruzzi prova a fare ulteriore chiarezza sulla vicenda.

Ruzzi, che caos. Si è addirittura rivolto a Le Iene...

“Beh, con una persona che non ti riceve, gli mandi le lettere e non ti risponde... che devi fare? Alla fine bisogna utilizzare i mezzi a propria disposizione. Così ho pensato di rivolgermi a Le Iene. Questa denuncia non è un’inchiesta de Le Iene, ma una mia segnalazione. Inutile che se la prendano con loro”.

Cosa spera di ottenere?

“Cosa devo ottenere? Non otterrò i soldi, lo so”.

Possibile che dopo tanti anni lei e Lotito non abbiate trovato ancora una soluzione?

“Domanda pertinente. Quando Zarate diventerà nonno si parlerà ancora di questa storia. Una storia lunga. Sento parlare tanto di prescrizione, che vorrei ricordare non è uguale ad assoluzione. E poi Lotito non ha risposto alle accuse”.

E ha messo in dubbio la sua credibilità, sostenendo che lei non sia mai stato un diplomatico dell’Ambasciata Argentina.

“Ha detto che non sono attendibile e che non sono mai stato diplomatico dell’Ambasciata Argentina. E invece tutti sanno che lo sono stato. Guardate, vi do i documenti (foto allegate in basso, ndr)”.

Sembra strano che non sia riuscito ad incontrare Lotito per risolvere la situazione, in un senso o nell’altro.

“Gliel’ho chiesto in ginocchio. Ho mandato degli audio al suo avvocato. Quando l’ho cercato mi ha messo sempre la Polizia davanti. Come si fa a relazionarsi con una persona del genere? Voglio soltanto ciò che credo mi spetti”.

Parliamo di futuro: che farà Zarate il prossimo anno?

“Ha un contratto con il Boca. Vedremo. Il suo sogno è tornare alla Lazio, ma con Lotito e Tare come si fa? Lotito parla di cause vinte nei confronti di Mauro, ma faccio fatica a ricordarne qualcuna”.

Da un argentino all’altro, Lautaro Martinez, rappresentato in parte anche dal fratello di Zarate, Rolando.

“Io Lautaro Martinez lo avevo offerto alla Roma nel gennaio 2018 per otto milioni di euro. Era la clausola di uscita dal Racing in quel momento. I giallorossi non lo hanno preso. C’era stato un contatto importante con l’Atletico Madrid, poi non concretizzatosi. Il 20 gennaio il presidente del Racing ha cambiato la clausola portandola a venti milioni. E poi l’Inter ha fatto il resto”.

Lascerà l’Inter a fine stagione?

”Secondo me alla fine andrà al Barcellona. I blaugrana non vorrebbero pagare la clausola, ma il giocatore secondo me vuole andare... l’offerta è importante. Per me dovrebbe restare all’Inter a vita, questo è il centravanti dei prossimi dieci anni. È un campione, un giocatore fantastico. Se l’Inter lo perdesse commetterebbe un errore. È uno da Barça”.