...con Lupo

A tu per tu ...con Ursino 04.09 - "Abbiamo centrato tutti gli obiettivi, sono contento". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino. Rimpianti di mercato? "L'unica trattativa che avevamo fatto e non abbiamo centrato è stata quella di Cutrone che poi è rimasto al Milan. Ma... 04.09 - "Abbiamo centrato tutti gli obiettivi, sono contento". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino."L'unica trattativa che avevamo fatto e non abbiamo centrato è stata quella di Cutrone che poi è rimasto al Milan. Ma... A tu per tu ...con Canovi 03.09 - "Il Milan ha fatto un mercato importante mettendo sul piatto cifre importanti. Ho visto per la prima volta negli ultimi anni i rossoneri fare calciomercato utilizzando anche la logica". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Dario Canovi. Si è mossa poco l'Inter. "Si,... 03.09 - "Il Milan ha fatto un mercato importante mettendo sul piatto cifre importanti. Ho visto per la prima volta negli ultimi anni i rossoneri fare calciomercato utilizzando anche la logica". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Dario Canovi."Si,... A tu per tu ...con Martorelli 02.09 - "È stato un mercato super attivo, importantissimo. Non si verificava una sessione con tante novità e tanti scambi da anni. Molti trasferimenti sono schizzati alle stelle e i valori reali non hanno rispecchiato quelli tecnici". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Giocondo... 02.09 - "È stato un mercato super attivo, importantissimo. Non si verificava una sessione con tante novità e tanti scambi da anni. Molti trasferimenti sono schizzati alle stelle e i valori reali non hanno rispecchiato quelli tecnici". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Giocondo... A tu per tu ...con Pagliari 01.09 - "È stato un mercato scoppiettante, sono tornati parecchi milioni in giro e quindi ci sono stati tanti movimenti". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Silvio Pagliari commenta la sessione di calciomercato appena passata agli archivi. Milan grande protagonista del mercato. "Aveva... 01.09 - "È stato un mercato scoppiettante, sono tornati parecchi milioni in giro e quindi ci sono stati tanti movimenti". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Silvio Pagliari commenta la sessione di calciomercato appena passata agli archivi."Aveva... A tu per tu ...con Tacopina 31.08 - La prima volta di Joe Tacopina al calciomercato. "E forse anche l'ultima, questo posto è bello ma non fa per me", dice il presidente del Venezia a TuttoMercatoWeb. "L'hotel del calciomercato è un luogo per agenti e direttori sportivi... Meglio se qui sta Perinetti", prosegue Tacopina... 31.08 - La prima volta di Joe Tacopina al calciomercato. "E forse anche l'ultima, questo posto è bello ma non fa per me", dice il presidente del Venezia a TuttoMercatoWeb. "L'hotel del calciomercato è un luogo per agenti e direttori sportivi... Meglio se qui sta Perinetti", prosegue Tacopina... A tu per tu ...con Catellani 30.08 - Il calciomercato cambia sede. Location accogliente, massima professionalità dal desk accrediti alla sicurezza e un'organizzazione di livello che punta a migliorare ancora. Il padrone di casa quest'anno oltre all'ADISE è Fulvio Catellani, giovane agente (figlio di Sauro) e massimo... 30.08 - Il calciomercato cambia sede. Location accogliente, massima professionalità dal desk accrediti alla sicurezza e un'organizzazione di livello che punta a migliorare ancora. Il padrone di casa quest'anno oltre all'ADISE è Fulvio Catellani, giovane agente (figlio di Sauro) e massimo... A tu per tu ...con Bentancur 29.08 - Il ritorno in Italia, con tanta voglia di tornare protagonista. Gaston Ramirez riabbraccia la serie A, a riportarlo a casa ci ha pensato la Sampdoria. Un'operazione targata Pablo Bentancur grazie all'intuizione di Massimo Ferrero. E... ad un portafogli ritrovato. "Il calcio cambia... 29.08 - Il ritorno in Italia, con tanta voglia di tornare protagonista. Gaston Ramirez riabbraccia la serie A, a riportarlo a casa ci ha pensato la Sampdoria. Un'operazione targata Pablo Bentancur grazie all'intuizione di Massimo Ferrero. E... ad un portafogli ritrovato. "Il calcio cambia... A tu per tu ...con Gasparin 28.08 - "Anche se questa economia è stata mossa da capitali esteri, sono tornati a girare soldi nel movimento calcistico italiano. Il Milan ha utilizzato capitali provenienti dalla realtà asiatica e quindi rivoluzionato la squadra". Così a TuttoMercatoWeb l'ex dirigente di - tra le altre... 28.08 - "Anche se questa economia è stata mossa da capitali esteri, sono tornati a girare soldi nel movimento calcistico italiano. Il Milan ha utilizzato capitali provenienti dalla realtà asiatica e quindi rivoluzionato la squadra". Così a TuttoMercatoWeb l'ex dirigente di - tra le altre... A tu per tu ...con Cavasin 27.08 - "La Fiorentina ha fatto una rivoluzione totale, di grande cambiamento. Ha stravolto la squadra, ora sta a Pioli metterla in pista. Ha cambiato tanto anche il Milan, spendendo tanto. E pure la Juve ha fatto degli innesti di livello". Così a TuttoMercatoWeb Alberto Cavasin fotografa... 27.08 - "La Fiorentina ha fatto una rivoluzione totale, di grande cambiamento. Ha stravolto la squadra, ora sta a Pioli metterla in pista. Ha cambiato tanto anche il Milan, spendendo tanto. E pure la Juve ha fatto degli innesti di livello". Così a TuttoMercatoWeb Alberto Cavasin fotografa... A tu per tu ...con Ravanelli 26.08 - "Tifo Juve, guarderò i bianconeri. Non si vince a Marassi da tempo, sarà una partita difficile. In B invece guarderò il Perugia, il debutto". Così a TuttoMercatoWeb Fabrizio Ravanelli in vista della giornata di campionato di serie A e della prima di B. Mica male l'Inter contro... 26.08 - "Tifo Juve, guarderò i bianconeri. Non si vince a Marassi da tempo, sarà una partita difficile. In B invece guarderò il Perugia, il debutto". Così a TuttoMercatoWeb Fabrizio Ravanelli in vista della giornata di campionato di serie A e della prima di B.