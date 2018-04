...con Lupo

A tu per tu ...con D’Amico 06.04 - “Si sa che il Real Madrid è una squadra difficile da affrontare. Ho visto dal vivo la partita della Juve a Torino e quando parti subito sotto poi diventa complicato recuperare. È una dura lezione ma bisogna chinarsi alla bravura degli avversari”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente di... 06.04 - “Si sa che il Real Madrid è una squadra difficile da affrontare. Ho visto dal vivo la partita della Juve a Torino e quando parti subito sotto poi diventa complicato recuperare. È una dura lezione ma bisogna chinarsi alla bravura degli avversari”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente di... A tu per tu ...con Bidaoui 05.04 - L’Avellino cambia. Da Novellino a Foscarini. “Il calcio è fatto di risultati, Novellino è un buon allenatore ma i risultati lo hanno condannato”, dice a TuttoMercatoWeb l’esterno biancoverde Soufiane Bidaoui. I risultati non vi hanno aiutato. Anzi. Che è successo? "La società... A tu per tu ...con Legrottaglie 04.04 - "L'Inter sembra rigenerata, il morale sarà alto. Mentre il Milan al di là della sconfitta contro la Juve sta bene. Quindi vedo una partita aperta, anche se psicologicamente l'Inter sta un po' meglio". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore di - tra le altre - Juventus e Milan, Nicola... A tu per tu ...con Sabbatini 03.04 - Edgar Barreto e la Sampdoria, avanti insieme. Nonostante qualche apprezzamento prima del rinnovo, per esempio dal Milan. "Qualche sondaggio c'era stato, ma la volontà di Edgar era quella di rimanere alla Sampdoria. Il rinnovo ha accontentato tutti, Edgar è felice di rimanere in blucerchiato.... A tu per tu ...con Colomba 02.04 - "Alla lunga i valori vengono fuori. Tutto quello che è nelle corde di Empoli, Palermo, Frosinone, Bari e Parma emergerà". A TuttoMercatoWeb l'ex allenatore di - tra le altre - Parma e Bologna, Franco Colomba, fa le carte al campionato di serie B. Promozione diretta: su chi punta? "L'Empoli... A tu per tu ...con Caravello 01.04 - "La lotta a due Juve-Napoli ci sarà fino alla fine. I bianconeri tengono più alla Champions League e questo toglierà energie mentali per il campionato, ma ci sarà lo scontro diretto che sarà determinante". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Danilo Caravello a proposito della lotta Scudetto. Anche... A tu per tu ...con Amoruso 31.03 - "Per la Juventus sarà una partita determinante, non può più perdere punti per strada. Il Napoli aspetta un passo falso dai bianconeri". Così a TuttoMercatoWeb l'ex attaccante della Juventus Nicola Amoruso sulla lotta Scudetto. Al Milan - che stasera sfida la Juve - l'arrivo di... A tu per tu ...con Maccarone 30.03 - "Sono contento, anche se questa esperienza non è la immaginavo perché ci sono state delle difficoltà. Comunque ci giochiamo un posto nei playoff. Tra due partite avremo lo scontro diretto". Cosi a TuttoMercatoWeb l'attaccante del Brisbane Roar, Massimo Maccarone, racconta la sua esperienza... A tu per tu ...con Gautieri 29.03 - "Napoli e Juve se la giocheranno fino alla fine, ma quando i bianconeri sono sopra di qualche punto sono difficili da raggiungere. Per vincere il campionato il Napoli dovrebbe vincerle tutte... il torneo è bello, entusiasmante. E sarà così fino alla fine". Così a TuttoMercatoWeb Carmine... A tu per tu ...con Blanco 28.03 - "Con l'Inter abbiamo chiuso la trattativa, è tutto a posto. Lautaro è il miglior giocatore emerso dal campionato argentino nell'ultimo periodo: i nerazzurri hanno fatto un colpo". Parole firmate Victor Blanco, presidente del Racing Avellaneda, in esclusiva a TuttoMercatoWeb. Sussurri...