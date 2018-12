...con Lupo

“Juve brava a non snobbare niente. Roma, fiducia a Di Francesco. Benevento, Crotone e Verona: risalirete. Milan, Quagliarella una garanzia. E il colpo di gennaio...”

“La Juventus, quest’anno in particolare, affronta tutte le partite col giusto piglio e senza considerarle facile o difficili”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo del Palermo, Fabio Lupo.

Lo Young Boys è avversario abbordabile.

“Rappresenta un campionato più piccolo, ma è una squadra di grande tradizione. Fa le coppe europee da anni, rappresenta la capitale della Svizzera. Ho avuto il piacere di lavorare in terra elvetica, c’è un calcio organizzato. Lo Young Boys è capitato in un girone complicato, ma rimane una società con una sua tradizione”.

Crisi in casa Roma. E Di Francesco rischia.

“Il momento è delicato, si. Più per l’andamento in campionato. È evidente che qualcosa non funzioni. Ma ho fiducia in Eusebio Di Francesco, mio concittadino: prima o poi troverà la soluzione giusta per far ripartire la Roma. Monchi poi è un professionista che ha sempre lavorato bene. Ma una volta tolto il problema della Champions League, la Roma potrà tornare a concentrarsi sul campionato”.

Direttore, e lei?

“Ho girato moltissimo in Europa. Ho cercato di tenermi aggiornato sul livello dei campionati, sarò in giro a vedere anche la C che merita di essere monitorata”.

Serie B: Palermo primo, delusioni Benevento, Crotone e Verona.

“La Serie B è sempre molto particolare. Ci sono tre squadre in meno ma il campionato è lungo. Il Palermo ha l’organico più forte della Serie B, spero che con il cambio di proprietà non vengano stravolti gli equilibri come lo scorso anno. Effettivamente Crotone, Hellas Verona e Benevento sono un po’ una delusione, ma hanno organici tali da poter riprendere il cammino”.

Lecce e Pescara le rivelazioni.

“Lecce e Pescara hanno organici di livello. Sono squadre che possono arrivare fino in fondo. Ma sono convinto che Benevento, Verona e Crotone risaliranno”.

Mercato: che si aspetta a gennaio?

“È ancora presto per capire le dinamiche, ma sono certo che ancora una volta una delle grandi porterà a casa un colpo”.

Il Milan cerca un attaccante. E c’è l’idea Quagliarella...

“Quagliarella è una garanzia. Ma oggi il Milan ha due attaccanti molto forti come Higuain e Cutrone. Un campione e un giocatore di grandissime prospettive. Penso che il Milan possa permettersi di investire su un giovane che possa crescere alle spalle di questi calciatori”.