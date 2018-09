...con Mangia

“Vi racconto il mio Craiova. Felice degli italiani, danno qualcosa in più. Juve, sei già un passo avanti. Mancini e i giovani, discorso vecchio... lo facevamo io e Prandelli. Io e il futuro...”

“Terzo posto dopo ventitré anni, Coppa di Romania dopo venticinque. E tante plusvalenze. Il bilancio è positivo. Quest’anno abbiamo cambiato tanto, ci serve un po’ di tempo per amalgamarci ma siamo contenti perché la classifica ci sorride”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore del Craiova, Devis Mangia, traccia un breve bilancio sulla sua esperienza in Romania.

Dopo gli ottimi risultati dell’anno scorso, quest’anno alzate l’asticella?

“Non è facile. Anche in virtù degli investimenti degli altri club. Però si gioca sempre per vincere, vedremo cosa dirà il campo”.

E gli italiani si sono ambientati?

“Stanno facendo tutti molto bene. Pigliacelli, così come Donkor e Fedele. Ci stanno dando qualcosa in più, ma era normale che fosse così”.

A gennaio guarderà ancora in Italia?

“La speranza di un allenatore è sempre quella di non intervenire a gennaio... vedremo”.

Sta seguendo il campionato italiano?

“Quando lavori sei focalizzato sul tuo lavoro. Però... la Juve parte un passo avanti, di solito comincia stentando e invece quest’anno non ha concesso neanche questo vantaggio”.

Chi può essere l’anti Juve?

“Ci vuole un po’ di tempo, ma se ci sarà verrà fuori tra Inter, Milan, Napoli e Roma”.

Nazionale: Mancini chiede spazio per i giovani...

“Ci sono già passato. È un discorso che si ripete. Tutte le persone che affrontano questo argomento lo fanno a ragion veduta. Io ero in Nazionale nel 2012, Prandelli pure e si parlava di questa cosa. E ancora facciamo questo discorso nel 2018. In Romania c’è l’obbligo di far giocare un Under 21, il prossimo anno diventeranno due. E posso dire che l’Under 21 rumena è più competitiva rispetto a prima. Non sono mai per gli obblighi, preferisco i meriti. Probabilmente però, i giovani che stanno giocando giocherebbero lo stesso”.

Come vede la Nazionale di Mancini?

“Sta provando un ricambio. L’età media è più bassa. Sono stati chiamati giovani di qualità. Mancini è la persona giusta per il ruolo di ct”.

L’anno scorso per lei una grande stagione. É arrivata qualche chiamata dall’Italia e pensa al ritorno?

“Qualche parola c’è stata, più dall’estero. Però non avverto la necessità di tornare in Italia. Magari esploderà in un altro momento. L’idea di fare esperienze in altri campionati esteri c’è, non so quando. Però oggi non ho la necessità di rientrare in Italia. Ma non escludo niente. Se qualcuno volesse chiamarmi e ragionare sui programmi sarei comunque pronto ad ascoltare”.