...con Marchetti

“Cittadella, ripartiamo da zero. B senza Palermo sconfitta per tutti. Celar vicino, per Salvi vedremo. Tonali, giusto restare a Brescia. E il mercato...”

“Quello che è successo nell’ultimo campionato difficilmente mi passerà sopratutto per come si è verificato... Avrei voluto giocarmi la partita decisiva undici contro undici, in caso di sconfitta avrei accettato il verdetto del campo. Così no, non mi è passata e non mi passerà mai. Però sto lavorando per costruire una squadra che possa fare bene”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Cittadella, Stefano Marchetti.

Ripartirete da dove avete lasciato?

“Il Cittadella deve sempre partire da zero e cercare di costruire con l’umiltà giusta che ci contraddistingue”.

Giusto aspettarsi meno caos dalla Serie B del prossimo anno.

“Si. Mi auguro che il campo diventi sovrano di qualsiasi risultato senza vicende di tribunale”.

Nella Serie B del prossimo anno non ci sarà il Palermo.

“Una sconfitta per tutti. Palermo è una piazza storica. Sarebbe bello che nessuna società andasse in difficoltà. Palermo è la quinta città d’Italia, ma qualsiasi proprietà deve avere una proprietà seria e solida. Anche perché i tifosi sono i primi a essere stanchi di soffrire. Meglio una società che fa le cose equilibrate piuttosto che qualcuno che esagera e poi rischia di fallire”.

Riprenderete Salvi?

“Lo stimo molto. Ma nel suo ruolo siamo coperti. Poi se dovesse nascere qualche situazione vedremo”.

Celar intanto è vicino...

“Un’operazione ben avviata, è un ragazzo che può imporsi in Serie B”.

Uomo mercato della B dell’anno scorso, Sandro Tonali. Rimarrà a Brescia. Scelta giusta?

“Giocare nell’ambiente dove si ha fiducia e serenità di fare uno step in più può solo fare bene. Un altro anno in B non gli avrebbe fatto bene, un‘altra stagione a Brescia invece può servirgli”.

Che mercato si aspetta?

“Vedo un mercato abbastanza statico. Non è ancora partito. Per quanto riguarda la nostra categoria, credo che l’ambizione di qualsiasi calciatore sia la Serie A, per arrivarci però bisogna trovare la situazione giusta. Un giovane deve giocare. A volte è meglio fare uno step in più in B e arrivare in Serie A da protagonista”.