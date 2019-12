A tu per tu ...con Marchetti 28.12 - “Al nostro 2019 do un 10 e lode”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Cittadella, Stefano Marchetti. Il 2019 è stato l’anno che avete sfiorato la A. “Eravamo a venti minuti dalla Serie A. Il trauma è stato fortissimo. Abbiamo rivoluzionato un po’ tutto e siamo ripartiti. Il 2019... 28.12 - “Al nostro 2019 do un 10 e lode”. Così a TuttoMercatoWeb il dg del Cittadella, Stefano Marchetti. Il 2019 è stato l’anno che avete sfiorato la A. “Eravamo a venti minuti dalla Serie A. Il trauma è stato fortissimo. Abbiamo rivoluzionato un po’ tutto e siamo ripartiti. Il 2019... A tu per tu ...con Novellino 27.12 - “Il 5-0 è mortificante”. Non ha dubbi l’ex rossonero Walter Alfredo Novellino a proposito dell’ultima sconfitta subita dal Milan contro l’Atalanta. La sconfitta pesante... "Quando si perde 5-0 con tutto il rispetto per l'Atalanta che gioca un calcio importante, pratico ed essenziale,... A tu per tu ...con Canovi 26.12 - "Il 5-0 subito dal Milan? Lo ha preso da una squadra che il 5-0 quando è al top della condizione può infliggerlo a tutti. Anche se il Milan non dovrebbe mai perdere con un punteggio del genere". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Dario Canovi. Quante responsabilità... A tu per tu ...con gli auguri 25.12 - Eugenio Corini - Brescia Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i nostri Tifosi💙🦁💙 e a tutti i lettori di TMW". Stefano Trinchera - Cosenza "Tanti auguri di buon Natale ai nostri tifosi e ai lettori di TuttoMercatoWeb con l'augurio che il prossimo anno sia ricco di tante... A tu per tu ...con Tesser 24.12 - "Mancano ancora due partite, al di là di queste il bilancio è chiaramente positivo. Stiamo facendo bene". Così a TuttoMercatoWeb l'allenatore del Pordenone, Attilio Tesser. Siete la rivelazione della B: il segreto? "C'è uno spirito di squadra che ci portiamo dietro da inizio campionato.... A tu per tu ...con Perinetti 23.12 - "Gennaio è un mercato molto difficile da praticare anche per la poca disponibilità dei calciatori stranieri che preferiscono trasferirsi in estate. Il Milan si sta muovendo, il Napoli cerca un terzino e un centrocampista e Conte spera che Marotta gli regali qualche rinforzo". Così... A tu per tu ...con Fedele 22.12 - "Sono di Napoli ed è normale che tifi per gli azzurri, ma per me al di là di Caputo Sassuolo è una seconda casa. E a Ciccio sono molto legato, considerato che lo seguo da quando era ragazzino". Così a TuttoMercatoWeb l'agente dell'attaccante del Sassuolo Ciccio Caputo, Gaetano Fedele. Garanzia... A tu per tu ...con Mandorlini 21.12 - "L'Inter ha qualche defezione, non è una partita semplice ma quella di stasera è da vincere assolutamente per mantenere la posizione in classifica". Così a TuttoMercatoWeb Andrea Mandorlini in vista della partita di questa sera tra Inter e Genoa. Il Genoa proviene dalla sconfitta... A tu per tu ...con Bonato 20.12 - "Il rinvio della partita contro lo Spezia? Un'ordinanza della Prefettura che abbiamo subito e di cui siamo venuti a conoscenza in extremis, ora ci prepariamo per la partita contro la Juve Stabia ". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Cremonese, Nereo Bonato. Per... A tu per tu ...con Nani 19.12 - "Lazio rivelazione? Il lavoro paga, Lotito e Tare stanno facendo grandi cose. Così come Inzaghi. Lotito ha portato la Lazio ai vertici del calcio nazionale, merita i complimenti". Così a TuttoMercatoWeb Gianluca Nani, ex ds di - tra le altre - Brescia e Watford. Scudetto: Juve...