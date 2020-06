...con Marco Calderoni

Dici Milan-Lecce e ti viene in mente l’eurogol di Marco Calderoni che ha consegnato il pareggio ai giallorossi nella partita d’andata. Lunedì il ritorno, è un’altra storia. “L’andata è stata emozionante soprattutto per aver segnato nei minuti finali, ho ancora i brividi”, racconta Calderoni a TuttoMercatoWeb.

Come immagina la prima dopo il lungo stop?

“Sarà una novità. Abbiamo ripreso dal 18 maggio, è tutto nuovo. Sarà importante curare tanti aspetti: alimentazione, sonno e recupero. Ci saranno tante partite ravvicinate, dovremo essere pronti”

Il Milan in Coppa contro la Juve non ha brillato.

“Dopo l’espulsione di Rebic le cose non si sono messe bene. Anche con l’uomo in meno hanno comunque coperto il campo. Hanno già fatto la prima partita, loro sono avvantaggiati”.

A voi però le motivazioni non mancano...

“Ci stiamo giocando la salvezza. Sappiamo che siamo soli, non potranno esserci i nostri tifosi, ma ci seguiranno. In queste settimane abbiamo lavorato bene, saremo pronti”.

C’è stato un attimo in cui avete avuto paura di non ricominciare?

“Si. La paura c’era. Venivano posticipate sempre le date, allenarsi a casa non è stato facile. Ma ora siamo tornati. E abbiamo voglia di fare bene”.

Dopo l’eurogol dell’andata, lunedì ci riproverà?

“Segnare di nuovo contro il Milan sarebbe un sogno. L’importante è partire bene, poi se arriva il gol bene. Ciò che conta è che la squadra faccia punti. Sicuramente ci riproverò anche perché, se non provi non puoi fare gol”.

Andrà in scadenza nel 2021. Avete già parlato del rinnovo?

“C’era stato un accenno prima del blocco dovuto al Covid. Poi giustamente visto il momento che stavano passando tutte le società, abbiamo interrotto tutto. Mi aspetto di rimanere, a Lecce sto bene. La società è ambiziosa e seria. Ho un ottimo rapporto con tutti, dalla proprietà al mister. E raramente mi è capitato di avere un rapporto così bello con una società”.