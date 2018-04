...con Marino

A tu per tu ...con Baroni 21.04 - “Mi documento, guardo partite. Quando si è fuori l’unica cosa che conta è aggiornarsi per non farsi trovare impreparati”. Marco Baroni, archiviato l’esonero dal Benevento, guarda avanti ed è pronto per una nuova avventura. Intanto parla a TuttoMercatoWeb. Stasera c’è Milan-Benevento.... 21.04 - “Mi documento, guardo partite. Quando si è fuori l’unica cosa che conta è aggiornarsi per non farsi trovare impreparati”. Marco Baroni, archiviato l’esonero dal Benevento, guarda avanti ed è pronto per una nuova avventura. Intanto parla a TuttoMercatoWeb. Stasera c’è Milan-Benevento.... A tu per tu ...con Merkel 20.04 - L’Italia nel cuore. Alexander Merkel il calcio italiano non l’ha mai dimenticato. Il centrocampista dell’Admira Wacker - assistito per l’Italia da FTA Agency di Alfonso Marotta e Luca Grippo - si gode il momento positivo della sua squadra. Con un occhio al mercato che verrà. Siamo...

A tu per tu ...con Stellone 19.04 - "La Roma contro il Barcellona ha giocato una partita incredibile ad alta intensità, la prestazione è stata straordinaria. Il risultato è storico perché ha ribaltato ogni pronostico". Cosi a TuttoMercatoWeb sull'impresa giallorossa contro il Barça in Champions League, Roberto Stellone. E... A tu per tu ...con Bertotto 18.04 - "Nove sconfitte di fila sono un segnale preoccupante. Un segnale che qualcosa non va". Così a TuttoMercatoWeb l'ex capitano dell'Udinese, Valerio Bertotto, sul momento negativo dei bianconeri. Vista da fuori: che succede all'Udinese? "Bisognerebbe stare dentro la realtà per comprendere...

A tu per tu ...con Bentancur 17.04 - Tanto mercato per Abel Hernandez e Lucas Torreira in estate. "Per Abel, che è un ragazzo maturato e cresciuto in fretta, abbiamo delle richieste dall'Inghilterra. Ma l'Italia il ragazzo l'ha nel cuore, infatti mi ha chiesto le squadre interessate", dice a TuttoMercatoWeb l'agente...

A tu per tu ...con Favaretto 16.04 - Italiani vincenti all'estero. Paolo Favaretto regala la salvezza al Senglea. "È stata bella impresa. Il campionato maltese ha buone squadre, salvarci con tre giornate d'anticipo è un risultato storico", dice l'ex allenatore del Venezia a TuttoMercatoWeb. Come è stata accolta questa... A tu per tu ...con Palermo 15.04 - ."Nelle partite della Roma e della Juve in Champions abbiamo dato dimostrazione che il calcio italiano è vivo". Così a TuttoMercatoWeb l'agente Paolo Palermo a proposito dei risultati in Champions League. "La Juve? Da italiano ci sono rimasto malissimo. Quello che è successo non è...

A tu per tu ...con Semplici 14.04 - "Sappiamo di affrontare una squadra in grande forma, che vive un periodo straordinario sul piano dei risultati". Così a TuttoMercatoWeb l'allenatore della SPAL, Leonardo Semplici, in vista della partita di domenica contro la Fiorentina. Per lei, fiorentino, è una partita particolare. "È...

A tu per tu ...con Goretti 13.04 - "Ho visto la squadra scendere in campo tesa, preoccupata contro l'Avellino. Questa non è sicuramente una nota di merito. Ora dobbiamo ripartire dalla prossima partita, sono contento che sia contro il Venezia". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Perugia, Roberto Goretti,... A tu per tu ...con Sebastiani 12.04 - Torna l'ottimismo a Pescara dopo la prova di Palermo. "Positivi lo siamo sempre stati. Nessuno si è mai pianto addosso. La situazione di classifica però non è bella, avevamo altre ambizioni. Ora dobbiamo fare i conti con la classifica e risalire", dice a TuttoMercatoWeb il presidente...