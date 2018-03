...con Martorelli

“Inter, senza Champions può partire Icardi. Napoli, il no di Verdi va rispettato. Colpo in uscita l’addio di Dzeko alla Roma”

“È stato un gennaio senza grandi colpi, perché le grandi squadre non hanno bisogno di fare chissà cosa. La Juve ha lavorato per il futuro. L’Inter ha preso Lisandro Lopez e Rafinha e potrebbe fare ancora qualcosa”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli.

Per il futuro l’Inter studia il colpo Lautaro Martínez.

“Sabatini e Ausilio sono concentrati per accontentare Spalletti per questo mercato. I posti per la Champions sono due perché Napoli e Juve fanno corsa a sé. Prima di pensare a Martínez per giugno è importante valutare le soluzioni per l’immediato”.

L’eventuale arrivo di Martínez potrebbe significare la partenza di Icardi?

“Gli scenari a giugno possono cambiare determinante. Se l’Inter non dovesse andare in Champions è chiaro che Icardi dinnanzi ad un’offerta importante potrebbe anche partire. Tutto può succedere”.

E per l’immediato potrebbe esserci Pastore.

“Spalletti sta cercando un altro tipo di centrocampista con più attitudine a correre ed inserirsi. Se dovesse arrivare penso che il tecnico sarebbe contento uguale. Ma non è l’obiettivo principale di Spalletti”.

Gennaio è stato il mercato dei no. Quello di Verdi al Napoli, per esempio.

“Ho rispetto assoluto per la scelta del ragazzo. Non condivido il pensiero di tutti coloro i quali sostengono che a Napoli non avrebbe giocato. Si viene a mancare di rispetto verso un grande allenatore e un grande professionista come Sarri. È stata un’opportunità che il ragazzo non ha sfruttato. Avrebbe trovato spazio”.

Il colpo da qui al 31 gennaio?

“Può essere solo in uscita. Ed è la cessione di Dzeko al Chelsea”.