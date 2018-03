...con Martorelli

“Napoli, mentalità da grande. De Laurentiis dimostri di voler tenere Sarri. Il Palermo e l’addio di Lupo: Zamparini non finisce mai di stupire. L’Italia e le convocazioni per lo stage...”

“Il Napoli ha acquisito mentalità, qualità e autostima. Gli è rimasto il campionato come obiettivo, gli azzurri saranno concentrati a non sbagliare e anche contro il Cagliari hanno dato grande prova di forza”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Giocondo Martorelli.

Sarri e il rinnovo: arriverà?

“La possibilità che Sarri rimanga a Napoli è altissima. Si dice che mancando il risultato finale potrebbe rompersi il giocattolo. Ma giocando a Napoli e con questo allenatore penso che questi calciatori potrebbero, eventualmente, riprovarci. Comunque quest’anno per gli azzurri l’occasione è assai ghiotta. Anche perché non è detto che il confronto diretto a Torino sarà a favore della Juventus. In ogni caso De Laurentiis dovrà dimostrare di voler tenere Sarri offrendogli un contratto per quello che ha fatto vedere fin adesso”.

Rinnovo che dovrebbe arrivare anche per Gattuso al Milan.

“Glielo auguro. Merita il rinnovo per quello che ha fatto vedere, ha rigenerato una squadra che era morta. Ci sta mettendo cuore, passione e qualità. Mi dispiace che passi il messaggio di Gattuso = grinta. Oggi il Milan è una squadra compatta che gioca bene. Sarei contento se Gattuso proseguisse la sua esperienza al Milan”.

Si aspetta rinforzi in estate dal Milan?

“Dipenderà da come arriverà a fine campionato. Mirabelli e Fassone - che hanno fatto un ottimo lavoro già in estate - interverranno in qualche ruolo per migliorare l’organico”.

Cambia un direttore sportivo. Al Palermo via Lupo e arriva Valoti.

“Il Palermo non finisce mai di stupire. Lupo è stato un dirigente attento, bravo. Oggi i rosanero si giocano la promozione e sono in piena corsa. Lupo non meritava questo tipo di esclusione, lo considero un grande professionista. Zamparini non finisce mai di stupire per i suoi modi di interpretare il calcio”.

Di Biagio e le convocazioni per lo stage. Che ne pensa?

“Alcune mi hanno sorpreso. In Nazionale si deve arrivare dopo un percorso importante. Convocare dei ragazzi che potrebbero diventare futuri campioni ma che non hanno ancora dimostrato nulla, per la Nazionale A, mi sembra esagerato. Rispettiamo chi fa queste scelte e ne prendiamo atto”.