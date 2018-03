...con Martorelli

“Raiola inopportuno su Di Biagio, merita una chance. Milan, bravo Gattuso: dal mercato due innesti. Inter, De Vrij e Lautaro Martínez top. Juve, ok così”

© foto di Federico De Luca

“Le dichiarazioni di Raiola sono fuori luogo, Di Biagio è un ottimo allenatore che sta facendo il suo percorso e ha una grande opportunità. È una persona che ha dimostrato di saper lavorare, mi dissocio dalle affermazioni gratuite di Raiola”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Gioconda Martorelli.

Chi per guidare la Nazionale?

“Di Biagio, appunto, ha carte in regola per proseguire il suo cammino. Bisogna però capire le indicazioni che si sono dati i vertici, gli allenatori che possono fare i selezionatori sono tanti. Tra Conte e Mancini non escludo un allenatore bravo come Guidolin che può ambire ad una panchina importante come quella della Nazionale. Però sarebbe giusto dare una chance a Di Biagio”.

E Conte, dove lo vede?

“Sicuramente non al Chelsea. Nonostante il contratto”.

Scudetto: ancora Juve favorita?

“Il pareggio della Juve contro la SPAL ha consentito al Napoli di continuare a crederci ancora di più. Sono convinto che sia Napoli che Juve perderanno qualche punto per strada. Le due squadre arriveranno da qui alla fine dando il massimo ma non penso che sarà decisivo lo scontro diretto”.

Gattuso intanto ha fatto svoltare il Milan.

“Sono contento per Rino. Lo merita. Mesi fa quando mi è stato chiesto cosa pensassi di lui ho risposto che è un ottimo allenatore. Non è soltanto uno che ha grinta. Ha grandi qualità tecniche. Mette bene le squadre in campo, lo ha dimostrato. Ha temperamento ed è bravo”.

Cosa serve al Milan?

“Dovrà intervenire con due-tre operazioni importanti. Non dimentichiamoci che deve ancora tornare Conti. Anche se Calabria sta facendo benissimo. Il prossimo anno con qualche innesto di livello il Milan potrà essere protagonista”.

E l’Inter?

“L’inizio aveva illuso tanti. Se raggiungerà la Champions avrà centrato l’obiettivo prefissato. E per il prossimo anno Lautaro Martínez e De Vrij sono due rinforzi importanti”.

Dovrà muoversi la Juve...

“È già forte. Poi gli inserimenti sono sempre oculati, attenti, mirati. La Juve partirà sicuramente con i favori del pronostico”.