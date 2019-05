...con Martorelli

A tu per tu ...con Foschi 30.05 - Dall’inferno al paradiso in poco tempo. Torna a risplendere il sole su Palermo, la squadra ritrova la Serie B dopo che in primo grado era arrivata la condanna alla retrocessione in C. Lui, Rino Foschi, deus ex machina del Palermo di cui quest’anno è stato praticamente tutto, presidente... 30.05 - Dall’inferno al paradiso in poco tempo. Torna a risplendere il sole su Palermo, la squadra ritrova la Serie B dopo che in primo grado era arrivata la condanna alla retrocessione in C. Lui, Rino Foschi, deus ex machina del Palermo di cui quest’anno è stato praticamente tutto, presidente... A tu per tu ...con Andreazzoli 29.05 - La ferita in casa Empoli è ancora aperta. Serve qualche giorno per mettersi alle spalle una retrocessione amara maturata all'ultima di campionato e negli ultimi minuti, contro l'Inter. "Come faccio a metabolizzare una retrocessione così dopo due giorni? È impossibile. Sono dispiaciuto,... A tu per tu ...con Iachini 28.05 - È stato esonerato quando la classifica era benevola nei confronti dell'Empoli. Beppe Iachini aveva riportato in alto i toscani, poi la scelta della società di esonerarlo e richiamare Aureliano Andreazzoli, che ha continuato utilizzando il modulo del suo predecessore. "Sono molto dispiaciuto... A tu per tu ...con Canovi 27.05 - "Il nuovo allenatore della Juventus? Prima bisognerà capire quale filosofia di gioco vorranno adottare i bianconeri. Se la Juve andrà su Sarri non farà un grande mercato, se prendesse Pochettino potrebbe essere già un discorso diverso. L'ex allenatore del Napoli non pretenderebbe... A tu per tu ...con Maccarone 26.05 - Empoli, Genoa e Fiorentina. In Serie A ne rimarrà solo una. Chi? "In questi momenti le partite sono complicate, difficili, non comuni come le altre. Vince sicuramente chi riesce a tenere le pressioni da parte", dice a TuttoMercatoWeb il grande ex dell'Empoli, Massimo Maccarone. Di... A tu per tu ...con Marchetti 25.05 - "Cerchiamo di prepararci bene, sapendo che ci siamo complicati la vita nella partita di andata. Tutto diventa più difficile, però sicuramente cercheremo di fare il massimo che è nelle nostre possibilità". Cosi a TuttoMercatoWeb il direttore generale del Cittadella, Stefano Marchetti,... A tu per tu ...con Ursino 24.05 - "Siamo già a lavoro per programmare la prossima stagione. Quando vedi il baratro e ti riprendi sai cosa fai? Riparti con grande entusiasmo, quindi cercheremo di fare una squadra da Crotone". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino. Rohden dirà... A tu per tu ...con Valcareggi 23.05 - "A Firenze si respira un brutto clima... ma ho l'idea che i viola si salveranno con i propri mezzi e non perderanno contro il Genoa. La proprietà è contestata, Corvino pure. Mi aspetto un colpo di coda, senza bisogno di badare agli altri campi". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore... A tu per tu ...con Sebastiani 22.05 - "C'è entusiasmo, il clima è positiva. I ragazzi stanno bene. Sappiamo che l'avversario è difficile, ma ce la giochiamo". Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, in vista della partita contro l'Hellas Verona. Playoff in corso, tra il caos della Serie... A tu per tu ...con Tommasi 21.05 - Tanto caos in Serie B con l'esclusione del Palermo dai playoff con conseguente retrocessione all'ultimo posto per irregolarità amministrative. Aspettando il secondo grado, dove la difesa rosanero giovedì potrebbe anche ribaltare la sentenza di primo grado. E il caos viene alimentato...