...con Martorelli

A tu per tu ...con Budan 01.12 - "Ibra al Milan? Il club rossonero ritroverebbe un calciatore con qualche anno in più, che ovunque sia andato ha sempre fatto bene. Potrebbe portare al Milan tanta personalità che per adesso è mancata". Così a TuttoMercatoWeb l'ex attaccante di - tra le altre - Parma, Atalanta e Palermo,... A tu per tu ...con Meluso 30.11 - "Al di là della squadra che affrontiamo, che è sempre stata tra le prime in Italia e con la nuova proprietà conserva delle ambizioni di crescita, mi viene spontaneo mettere in risalto che oggi il Lecce se la gioca contro tutti e ha fatto si che ciò avvenisse attraverso il suo modo... A tu per tu ...con Angelozzi 29.11 - "La classifica non è quella che ci aspettavamo, avremmo potuto avere qualche punto in più ma il bilancio è ottimo. Anche se possiamo fare di più". Così a TuttoMercatoWeb il direttore generale dello Spezia, Guido Angelozzi. Quali sono state le difficoltà? "Abbiamo ringiovanito... A tu per tu ...con Colantuono 28.11 - "L'Atalanta ha fatto una grande partita, il risultato contro la Dinamo Zagabria sarebbe potuto essere più importante. La partita di andata è stata solo una serata negativa". Così a TuttoMercatoWeb l'ex tecnico della Dea, Stefano Colantuono. In campionato però la squadra va un po'... A tu per tu ...con Capuano 27.11 - Una nuova sfida per Eziolino Capuano. Salvare l'Avellino la sua missione, per un progetto a lunga durata. "Quando sono andato conoscevo le problematiche che c'erano, sono contento delle risposte della squadra. Abbiamo fatto ottime prestazioni e oggi ci giochiamo i quarti di Coppa",... A tu per tu ...con D'Amico 26.11 - Sebastian Giovinco vince ancora. Dopo i trofei portati a casa con la Juventus e il Toronto la Formica Atomica conquista la Champions League Asiatica con l'Al Hilal. "Sono davvero felice per Sebastian, per il club e tutti i suoi milioni di tifosi e per la nostra agenzia che lo rappresenta",... A tu per tu ...con Canovi 25.11 - Zlatan Ibrahimovic il nome giusto per risollevare il Milan? "Ha sempre un grande richiamo, ma ho qualche ragionevole dubbio che possa essere determinante per come gioca il Milan", dice a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Dario Canovi. Ibra quindi non le sembra il rinforzo... A tu per tu ...con Gerolin 24.11 - "Ibrahimovic è un calciatore affascinante. Però... Ribery alla Fiorentina, Ibra al Milan: mi sembrano calciatori un po' datati. Sono bravi e hanno qualità, ma a me piacerebbe vedere dei giocatori forti e non così datati. Ok l'operazione Ronaldo, è arrivato ad un'età che ha dato e... A tu per tu ...con Antonini 23.11 - "Ibra sarà di attualità anche quando avrà cinquant'anni. È un giocatore incredibile, con una professionalità assoluta. Nel Milan darebbe qualcosa in più per fare svoltare la mentalità di tutto l'ambiente". Così a TuttoMercatoWeb l'ex rossonero Luca Antonini a proposito del possibile... A tu per tu ...con Sebastiani 22.11 - "Quella di stasera contro la Cremonese sappiamo che sarà una partita importante, affrontiamo una delle squadre più attrezzate del campionato". Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. "La Cremonese - continua Sebastiani - ha bisogno di tempo, può recuperare...