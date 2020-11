...con Massimo Taibi

“Avremmo meritato qualcosa in più, non sono contento dei punti fatti per mille motivi. Tolta quella contro l’Empoli, le altre partite abbiamo fatto comunque bebè. Ma bisogna pensare a risollevarci”. Così a Tuttomercatoweb il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi.

Come interverrete a gennaio?

“Gennaio è un mercato di riparazione. Dopo sette partite puoi avere un’idea e poi le cose cambiano. Su ciò che manca lo vedremo più avanti”.

Cabaye?

“Ci può servire un giocatore con le sue caratteristiche. L’ho contattato tre mesi fa e non ho trovato l’accordo, poi è finita lì. C’è stato un pour parler recentemente, ma niente di che. Magari vengono fuori altri nomi”.

La sosta vi è servita per ricaricare le batterie...

“Tutti oggi voremmo essere davanti con qualche punto in più. Dobbiamo pensare a noi e questa sosta ci deve servire ad analizzare gli errori. Ci è mancata cattiveria agonistica. La squadra si allena bene, è mancato cinismo”.

Boateng al Monza, Menez da voi. Una B grandi firme.

“Posso parlare per noi e dico che in B ci vuole gente con gamba e qualità. Con i soldatini non vai da nessuna parte, serve il giusto mix. Da Menez ci aspettiamo che possa dare un grande contributo come ha in parte fatto. Boateng a Monza fa la differenza”.

Quello estivo è stato un mercato sottotono. E a gennaio?

“E sarà ancora peggio. Stadi chiusi, il Covid sta condizionando tanto, chi spende lo fa a luglio e già tutti in estate sono stati parsimoniosi. Mi aspetto veramente poco”.