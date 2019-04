...con Meluso

A tu per tu ...con Di Campli 27.04 - “Inter-Juve è sempre una partita particolare... non è uguale a tante altre e quindi per i bianconeri, anche se hanno vinto il campionato, le motivazioni non saranno un problema”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Donato Di Campli. In estate l’Inter sarà protagonista sul mercato. “Credo... 27.04 - “Inter-Juve è sempre una partita particolare... non è uguale a tante altre e quindi per i bianconeri, anche se hanno vinto il campionato, le motivazioni non saranno un problema”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Donato Di Campli. In estate l’Inter sarà protagonista sul mercato. “Credo... A tu per tu ...con Canovi 26.04 - “Ricordo Favini già da quando lavorava con Sandro Vitali al Como e tirarono fuori tantissimi calciatori che arrivarono in Serie A”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Dario Canovi ricorda Mino Favini. Un ricordo particolare? "La sua qualità non era scoprire i talenti, ma educarli.... A tu per tu ...con Struna 25.04 - "Agli Houston Dynamo è meglio di quanto mi aspettassi. La squadra va bene, i risultati sono positivi. Qui c'è grande organizzazione, mo piace moltissimo. Il gioco non e tattico come in Italia, ma divertente". Così a TuttoMercatoWeb il difensore degli Houston Dynamo, Aljaz Struna. Recentemente... A tu per tu ...con Caserta 24.04 - La Juve Stabia è in Serie B. Vittoria targata Fabio Caserta, allenatore e guida per la formazione stabiese. "È una soddisfazione personale, ho iniziato da poco e vincere un campionato in una piazza come Castellammare, considerato che c'erano altre squadre più attrezzate, è motivo... A tu per tu ...con Lazaar 23.04 - "Mi aspettavo una bella esperienza, ma non così tanto come la sto vivendo. Sono tutti contenti, vorrebbero che restassi a lungo. Hanno visto il mio valore, sono contento". Così a TuttoMercatoWeb Achraf Lazaar racconta la sua esperienza allo Sheffield. Uno sguardo al calcio italiano,... A tu per tu ...con Fares 22.04 - "Speravamo di essere in una situazione più tranquilla, purtroppo però la penalizzazione ha influito negativamente". Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Foggia, Lucio Fares. Per voi una stagione tormentata. Con una situazione di instabilità in panchina. "Nel calcio succede,... A tu per tu ...con Mangia 21.04 - "L'addio al Craiova? Una decisione presa di comune accordo. Mi sono trovato molto bene al Craiova, poi però ci siamo confrontati e abbiamo deciso che fosse la soluzione migliore per tutti". Così a TuttoMercatoWeb Devis Mangia parla del suo addio alla squadra rumena. Perché è andato... A tu per tu ...con Capozucca 20.04 - "L'Ajax ha meritato, ma la Juventus era in un momento di difficoltà e oltre Ronaldo c'è un altro campione come Chiellini la cui assenza si è sentita. È comunque giusto dare i meriti agli avversari". Così a TuttoMercatoWeb il dirigente del Frosinone Stefano Capozucca commenta la debacle... A tu per tu ...con Damiani 19.04 - "La Juventus è arrivata nel momento decisivo in una condizione poco ottimale sul piano psicofisico. Tanti calciatori non erano al meglio. Ronaldo da solo non poteva certo vincere la partita. Kean ha avuto un'occasione importante e l'ha vanificata. L'Ajax ha messo in difficoltà una... A tu per tu ...con Colantuono 18.04 - "La Juventus? La partita di andata si era incanalata su un binario favorevole, ma il calcio riserva sorprese. La Juve ha giocato un buon primo tempo, nella ripresa la superiorità dell'Ajax è stata notevole. Ma le assenze per i bianconeri hanno pesato, vedi Chiellini e Mandzukic"....