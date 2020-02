...con Meluso

“Mercato positivo. Farias e Dell’Orco idee Fiorentina? Abbiamo tenuto i migliori, vogliamo la salvezza. Ok le critiche, no a quelle subdole. Napoli, noi ci proviamo. Liverani? Potrebbe andare altrove”

© foto di Stefano Di Bella

“Il bilancio rispetto ai nostri obiettivi primari è positivo. Volevamo migliorare sotto il profilo della forza fisica e della qualità. Abbiamo preso giocatori funzionali in linea con il nostro budget. Pensiamo di aver fatto un buon mercato”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso traccia un bilancio sul mercato giallorosso.

Buona la prima, contro il Genoa, per i nuovi acquisti.

“Il primo impatto è stato buono, ma dobbiamo lavorare. Sono soddisfatto di tutti i nuovi arrivi. Penso a Donati, Barak, Deiola e Saponara. Cosi come Paz che ci darà una mano. Dobbiamo però combattere fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Quella di domenica è stata una partita, ma si vince con la continuità”.

Liverani avrebbe voluto un altro attaccante.

“Durante il mercato cambiano le strategie. Con il mister ho avuto una telefonata a ventiquattr’ore dalla chiusura. Avevamo colmato le caselle mancanti. Avevamo la lista piena, così abbiamo provato a prendere un attaccante giovane. Era una situazione contingente perché abbiamo Babacar e Farias infortunati, quando recupereranno il reparto sarà ben assortito”.

Non è andato via Imbula, almeno per ora. Ma il suo futuro sarà lontano da Lecce...

“Ho avuto una marea di richieste per lui. Non mi è mai capitato di avere così tante richieste per un mio calciatore. Purtroppo però c’è stato un rallentamento, lo Stoke non voleva cederlo in prestito ma solo a titolo definitivo fino all’ultimo giorno quando poi era troppo tardi. Al momento è rimasto con noi, ma ci sono altri mercati aperti”.

La Fiorentina aveva pensato a Farias e Dell’Orco...

“I giocatori più importanti abbiamo voluto trattenerli. Peraltro abbiamo ricevuto anche una richiesta per Petriccione. E c’è stato qualche pour parler per Falco. Ma non potevamo privarci dei nostri giocatori migliori. C’è in ballo una salvezza che è in equilibrio”.

Si aspettava di giocarsela a questo punto della stagione? In tanti vi definivano squadra materasso...

“Più che aspettarmelo, ci speravo. E devo dire che questa speranza non era così campata in aria, grazie al lavoro di tutti. Abbiamo conquistato diciannove punti con fatica, sudore, grande spirito di abnegazione e attraverso il gioco senza costruire le barricate. Poi abbiamo avuto un periodo in cui gli infortuni e il mancato adattamento di alcuni calciatori stranieri presi in estate hanno fatto si che non riuscissimo a sopperire alle mancanze. Speriamo ora di aver invertito la rotta”.

Ha ricevuto qualche critica ingenerosa...

“Quando sono critiche giuste fanno parte del gioco. Se mancano i risultati si cercano delle risposte attraverso dei ragionamenti e in questo caso non mi da fastidio. Mi danno invece fastidio le cose subdole, per scopi personali”.

La prossima partita, sulla carta, è assai proibitiva. Affrontate il Napoli...

“Un Napoli in grande spolvero, che sta cominciando a recepire le direttive di Gattuso che è un allenatore molto bravo e forse in passato un po’ sottovalutato. Andremo a giocare contro una squadra in salute, sulla carta è una partita quasi impossibile. Noi e il Napoli giochiamo due campionati differenti. Abbiamo però fatto risultati eclatanti contro Milan, Juventus e Inter. Liverani e i ragazzi ci hanno dato soddisfazioni enormi. Il 4-0 contro il Torino è il risultato più largo nella storia del Lecce, scrivere qualche pagina ci rende orgogliosi e dobbiamo scriverne altre. Quindi ci proviamo”.

Liverani e il futuro: siete già consapevoli che a fine stagione potreste separarvi?

“Siamo talmente contenti di Liverani che quando abbiamo fatto un punto in sei partite prima di Torino e non è mai stato messo in discussione. È un nostro valore aggiunto. È un allenatore di grande livello, ci auguriamo possa stare con noi il più a lungo possibile. Ma la realtà dice che è uno dei migliori d’Italia. È evidente che possa anche accadere che vada altrove. Oggi però siamo tutti concentrati sulla salvezza. Un risultato importante per tutti. La nostra gente ha avuto pazienza, ha capito le difficoltà oggettive della squadra e capito che bisogna combattere insieme. Dopo la partita di Verona che abbiamo perso meritatamente e con un po’ di preoccupazione, in altri posti ci avrebbero fischiato. Invece la gente ci ha incoraggiato. E i ragazzi hanno reagito. Oltre all’allenatore super e i calciatori validi conta anche avere un ambiente vicino”.

La trattativa più difficile e il rimpianto di mercato?

“Tutte le operazioni sono state concordate con allenatore e proprietà. Deiola è stata un’operazione molto positiva, così come Donati che avrei voluto già in estate. Così come Paz, Barak e Saponara che è stata una lunga trattativa. Rimpianti invece non ne ho”.

Il rimpianto può essere Ionita?

“No. Con Barak abbiamo fatto un salto di qualità enorme sotto tutti i punti di vista. Magari mi sarebbe piaciuto fare delle cose in ottica futura. Ma abbiamo dovuto pensare più alla sostanza e al ritorno immediato sul piano tecnico, Barak e Deiola sono due prestiti. Avrei voluto fare qualche investimento (Araos, ndr)”.

La promessa: che fa se il Lecce si salva?

“Ho gia programmato una cosa, ma per scaramanzia non la dico. Eventualmente, se ne parlerà al momento opportuno (sorride, ndr)”.