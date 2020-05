...con Mircea Lucescu

“Il calcio riprenda, la gente ne ha bisogno. Se ad ottobre richiudiamo, che si fa? La Germania esempio da seguire. Inter, prendi Tonali. Ho detto no al Besiktas, voglio allenare”

“Il calcio in Italia deve riprendere. I calciatori sono seguiti dai medici, controllati in modo permanente. E poi è uno sport di contatto, ma meno del basket e di altri”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore di - tra le altre - Inter e Shaktar, Mircea Lucescu.

La ripresa è una necessità. Per l’azienda calcio. E per la gente.

“La gente ha bisogno di tornare a vedere le partite. Qualcuno continua a stare in casa, non tutti vanno fuori. Sono per riaprire il calcio, anche perché...”.

Prego.

“Poi a settembre oppure ottobre potrebbe succedere di nuovo qualcosa e che facciamo, chiudiamo di nuovo tutto? Diamo alla popolazione uno spiraglio, una riapertura”.

La Germania ha dato un segnale.

“Il calcio può aiutare mentalmente. La Germania deve essere un esempio. La continuità fisica dei calciatori è importante, stare fermi tanto tempo potrebbe comportare dei problemi”.

L’Inter pensa a Tonali. È pronto?

“È un buon giocatore, potrebbe anche essere pronto per il salto. Si, può imporsi anche in nerazzurro. Lo vedrei bene”.

E lei? Accetterà la proposta del Besiktas come uomo mercato?

“No, ho ringraziato ma non accetterò”.

Il motivo?,

“Voglio tornare ad allenare, ho avuto un problema personale e ora sono pronto per rientrare in panchina”.