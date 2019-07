...con Moggi

A tu per tu ...con Marchetti 04.07 - “Quello che è successo nell’ultimo campionato difficilmente mi passerà sopratutto per come si è verificato... Avrei voluto giocarmi la partita decisiva undici contro undici, in caso di sconfitta avrei accettato il verdetto del campo. Così no, non mi è passata e non mi passerà mai.... 04.07 - “Quello che è successo nell’ultimo campionato difficilmente mi passerà sopratutto per come si è verificato... Avrei voluto giocarmi la partita decisiva undici contro undici, in caso di sconfitta avrei accettato il verdetto del campo. Così no, non mi è passata e non mi passerà mai.... A tu per tu ...con Italiano 03.07 - “C’è un’ottima base, in tanti rimarranno. Si riparte da una base solida, cercheremo di ripetere quanto di buono è stato fatto l’anno scorso e di rendere felice questa piazza”. Così a TuttoMercatoWeb l’allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano. Primo anno in B: anche per leí una... A tu per tu ...con Rispoli 02.07 - "L'obiettivo della squadra da quando siamo andati in B è sempre stato quello di provare a portare il Palermo in Serie A, anche se gli ultimi anni sono stati complicati perché siamo andati incontro a tanti punti interrogativi". Così a TuttoMercatoWeb Andrea Rispoli traccia un bilancio... A tu per tu ...con Bonato 01.07 - "Vogliamo migliorare il percorso dello scorso. Cercheremo di costruire una squadra frizzante, propositiva, che prosegua il cammino intrapreso nell'ultimo periodo dell'anno scorso". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Cremonese, Nereo Bonato. Sul mercato come vi muoverete? "Negli... A tu per tu ...con Tuttolomondo 30.06 - Il Palermo verso la mancata iscrizione al campionato di Serie B per non aver presentato la fideiussione in tempo, per non aver pagato gli stipendi ai calciatori e per non aver pagato la multa di 500.000 euro inflitta dalla Federazione Giuoco Calcio a seguito della rivisitazione della... A tu per tu ...con Canovi 29.06 - "Inter e Juve faranno grandi cose. Se i bianconeri riuscissero ad arrivare a Rabiot e De Ligt farebbero qualcosa di importante candidandosi a favoriti per la Champions League. La Juventus ha un grande allenatore e partirà ancora una volta favorita". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore... A tu per tu ...con Zavaglia 28.06 - "Se la Roma ha fatto determinate valutazioni ha sicuramente un programma ben preciso. Totti e De Rossi sono due perdite importanti ma ogni società ha facoltà di stabilire i programmi. Ed evidentemente nei programmi della Roma non ci sono Totti e De Rossi". Così a TuttoMercatoWeb Franco... A tu per tu ...con Malagnini 27.06 - "Non penso che il Palermo possa fare più niente. La fideiussione andava depositata entro il 24/06. Con la nuova legge non si può più integrare la documentazione, a meno che non ci sia un errore di valutazione della Covisoc". Così a TuttoMercatoWeb l'avvocato esperto di diritto sportivo... A tu per tu ...con P.Accardi 26.06 - "Da retrocessi abbiamo venduto a Milan, Juventus e Napoli: un segnale che abbiamo fatto un certo tipo di lavoro. L'Empoli punta sempre a migliorare i suoi calciatori, abbiamo un marchio ben preciso. E questo è motivo di soddisfazione per tutti". Così a TuttoMercatoWeb il direttore... A tu per tu ...con Gautieri 25.06 - "Fonseca allo Shakthar ha fatto un grandissimo lavoro, è un allenatore diverso da quelli italiani. Dovrà avere il tempo giusto per dimostrare il proprio valore. Sicuramente ha idee e ha lavorato bene". Cosi a TuttoMercatoWeb Carmine Gautieri. La Roma ha perso due pezzi importanti....