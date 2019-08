...con Moggi

“Juve, Dybala non è un problema: può restare con Higuain. Sarri ok, ma il gioco non cambierà. Inter, regalerai Icardi... ma lo scambio Carini-Cannavaro serva da lezione. Lukaku non è un campione”

© foto di Simone Calabrese

“Dybala non è un problema, la Juve potrebbe tranquillamente tenere sia lui che Higuain”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex dg della Juventus, Luciano Moggi.

Sarri ha parlato di esuberi a causa della lista Champions.

“Che ci siano degli esuberi è fuori di dubbio. Ma la lista Champions è un falso problema. Non sono calciatori che creano grossi problemi”.

E Sarri in bianconero, come lo vede?

“È un buon allenatore, poi saranno i risultati a dare il giudizio finale. Ha in mano una squadra con campioni che possono risolvere i problemi con una giocata. Per cambiare il gioco della Juve bisogna cambiare i calciatori e non l’allenatore. Ha fatto bene Sarri a volere la permanenza di Douglas Costa e questo non deve far pensare ad un concetto di gioco collettivo ma alle giocate individuali che possono sempre fare la differenza. Sarri dovrà adeguarsi e fare ciò che ha fatto Allegri”.

All’Inter tiene banco il problema Icardi...

“L’Inter sarà costretta a regalarlo. O a tenerlo in tribuna. Meglio pagare sei milioni di stipendio che perdere un campionato. Icardi a modo suo è un potenziale campione, se lo dai ad una società competitiva rischi di dargli quel qualcosa in più. E la Juventus potrebbe approfittarne. Anche se i bianconeri non hanno necessità estrema di Icardi. Il gioco si focalizza su Ronaldo e Icardi non è uno che va recuperare il pallone. La Juve non muore dalla voglia di prendere Icardi, l’unica strada che può percorrere l’Inter è quella della Roma con Dzeko. Se però la Juve bloccasse il discorso Icardi in giallorosso cedendo Higuain alla Roma verrebbe fuori un problema: o resta all’Inter o i nerazzurri lo regalano”.

Icardi in bianconero e Dybala all’Inter a fine mercato, ci crede?

“L’Inter ha comprato Lukaku affrontando una spesa folle.. non sarebbe opportuno dare Icardi alla Juve. Il cambio Carini-Cannavaro dovrebbe fare giurisprudenza. Non credo a Icardi alla Juve e Dybala nerazzurro per un motivo ben preciso: l’Inter non dovrebbe azzardarsi a fare una cosa del genere, altrimenti i dirigenti sarebbero dei principianti”.

Non sembra convinto di Lukaku...

“È costato settantacinque milioni.... Lukaku è un giocatore da quindici gol, ma i milioni così facendo si spendono per barzellette. È un calciatore che potrebbe costare 40-45 milioni, ma settantacinque è esagerato: così si pagano i giocatori buoni come i campioni. E Lukaku non è un campione”.

Rimane il fatto che Icardi, oggi, all’Inter è separato in casa.

“Dovrebbe essere separato con la moglie, non in casa. Alla Juventus lui starebbe a Torino e la moglie a Milano”.

Il colpo fino al 2 settembre?

“Quello che fa circolare denaro è il mercato inglese. Non mi aspetto cose eclatanti. La centralità sarà su Icardi”.