...con Moriero

“Ronaldo-Iuliano, era rigore. Ceccarini, cosa hai visto... Stasera vince l’inter. Scudetto, vorrei vincesse il Napoli. Io e il futuro...”

© foto di Federico Gaetano

“Quell’episodio del rigore ha portato tante discussioni anche negli anni seguenti. Non so se avremmo vinto il campionato, ma il dubbio sul calcio di rigore è rimasto”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex centrocampista dell’Inter, Francesco Moriero. Chiaro riferimento alla partita tra i nerazzurri e la Juventus del 1998, a quel calcio di rigore non fischiato a Ronaldo per il fallo di Iuliano.

Le immagini parlano chiaro, ma lei era in campo. Era rigore?

“Si. Lo era. Ne sono convinto come lo è la maggior parte della gente. Ho letto che l’arbitro Ceccarini ha detto che non era rigore dicendo anche che era punizione a favore di Iuliano. Questa cosa mi ha fatto arrabbiare ancora di più. Un arbitro può anche sbagliare, ma se dopo vent’anni non ammette l’errore vuol dire che l’ha vista davvero in quel modo”.

Se oggi rivedesse l’arbitro Ceccarini?

“Mi farei spiegare la dinamica, come faceva ad essere fallo a favore di Iuliano se la palla ce l’aveva Ronaldo?”.

E la partita, stasera, come la vede?

“La Juve deve scendere in campo in uno stadio pieno di interisti e dovrà dimostrare di essere la squadra che ha vinto tanto negli anni. L’Inter però è in crescita, come è giusto che sia. In palio ci sono punti pesanti. L’Inter deve entrare nelle prime quattro, la Juve deve rifarsi dalla sconfitta contro il Napoli”.

Juve o Napoli: chi vincerà il campionato?

“Qualcosa deve cambiare. Lo spero. Il Napoli ha dimostrato di meritare questo campionato, gioca bene a calcio e fa divertire. Mi auguro vivano gli azzurri”.

Pronostico: come finisce stasera?

“Vince l’Inter. Immagino già cosa ci sarà a San Siro. Spalletti è uno che sa preparare le partite. Se l’Inter batte la Juve e torna fra le prime quattro, è tanta roba”.

E lei? Nelle ultime esperienze da allenatore nelle scelte non è stato fortunato...

“Un allenatore quando fa delle scelte le fa per passione. Alla Sambenedettese mi era stato chiesto di far crescere i giovani, sono arrivate due sconfitte in un momento particolare e la società ha scelto di cambiare. Ma penso di aver fatto un ottimo lavoro insieme ai miei ragazzi. Mi da un po’ fastidio che un esonero arriva dopo una partenza straordinaria magari macchiata da qualche sconfitta. Non sono mai stato esonerato per aver perso cinque partite di fila”.