...con Nappi

A tu per tu ...con Sorrentino 19.03 - "Quando parti con l'idea di ricevere una penalizzazione di quindici punti e poi passi comunque a -3 non è facile. Abbiamo cambiato tre allenatori in pochi mesi, il Chievo solitamente li cambia in cinque anni... però finché c'è, la speranza è l'ultima a morire". Così a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Moriero 18.03 - "Sulla Roma il discorso parte da lontano, Di Francesco ha avuto una squadra molto giovane: ha valorizzato Zaniolo, ci sono stati alti e bassi. Ranieri però porta serenità e tranquillità, conosce l'ambiente". Così a TuttoMercatoWeb l'ex centrocampista giallorosso, Francesco Moriero. A tu per tu ...con Antonini 17.03 - "Il Milan arriva in una condizione psicologica migliore perché se guardiamo i risultati ottenuti nelle ultime partite il trend è positivo. Mentre l'Inter sta vivendo un brutto momento. Ma il derby è una partita a se e non c'entra niente la parte psicologica o altre situazioni". Così... A tu per tu ...con Berti 16.03 - "I portieri migliori? Fin qui Donnarumma mi è piaciuto molto, è cresciuto tanto. Oltre lui ci sono tanti altri profili come Sirigu, Audero e Cragno". Così a TuttoMercatoWeb l'ex portiere di - tra le altre - Fiorentina e Palermo, Gianluca Berti. A proposito di Sirigu. Stasera c'è... A tu per tu ...con Lupo 15.03 - Continua il caso Icardi all'Inter. "Come in tutte le situazioni in cui c'è una rottura è evidente che non si possa imputare la responsabilità a una sola delle parti. Ora però è il momento di ripartire per trovare la via del dialogo: l'Inter ha bisogno di Icardi e lo dimostrano i numeri... A tu per tu ...con Zavaglia 14.03 - "La Roma? Bisogna capire se questa società vuole italianizzarsi o no. Con l'esonero di Di Francesco non si vanno a risolvere tutti i problemi, sono stati fatti degli errori in estate spendendo qualche milione di troppo". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Franco Zavaglia. Monchi... A tu per tu ...con Caravello 13.03 - "La Roma deve cercare di portare a termine la stagione nel migliore dei modi. Dispiace per Monchi e Di Francesco, quando il lavoro rimane a metà non è mai bello". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Danilo Caravello. L'allenatore della Roma che verrà: su chi punta? "Per... A tu per tu ...con Antonelli 12.03 - "Mi auguro che la Juventus riesca a ribaltare il risultato. Lo spero per il calcio italiano, perché un eventuale exploit dei bianconeri creerebbe benefici per tutto il sistema". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Stefano Antonelli. L'Atletico è avversario ostico. In... A tu per tu ...con Corsi 11.03 - "La Roma per noi è una squadra fuori portata. Il cambio di allenatore le porterà qualcosa in più. Però abbiamo sfiorato in passato di fare risultato contro tante squadre. Dobbiamo crederci, anche in virtù delle assenze dei nostri avversari". Così a TuttoMercatoWeb il presidente dell'Empoli,... A tu per tu ...con Maniga 10.03 - "Oggi iniziano i playoff, ce la giochiamo per lo scudetto. In più siamo in semifinale di Coppa di Romania. Le cose vanno bene. Tra estate e inverno sul mercato la società ha fatto mosse importanti". Così a TuttoMercatoWeb l'allenatore del Craiova, Devis Mangia, traccia un bilancio...