...con Necul

A tu per tu ...con Sansone 12.08 - "Al Neftchi Baku per me è stata un'esperienza più che calcistica di vita, un momento di confronto con un'altra cultura. È stato difficile abituarsi, ma è stata un'esperienza da provare". Cosi a TuttoMercatoWeb l'ex attaccante di - tra le altre - Sampdoria, Bologna e Neftchi Baku,... A tu per tu ...con Novellino 11.08 - "Sarà un campionato molto interessante, meno noioso dell'anno scorso. La Juventus sta facendo molto bene sul mercato, sono curioso di vedere Giampaolo al Milan dove credo possa fare grandi cose. E poi c'è il Napoli che è è diventato di grande qualità". Così a TuttoMercatoWeb Walter... A tu per tu ...con Izco 10.08 - Mariano Izco riparte dalla Juve Stabia. Una nuova occasione per ricominciare ed essere protagonista. "Il direttore e il mister giocavano con me, mi hanno dato questa opportunità e dopo aver parlato la scelta è stata abbastanza facile", dice il centrocampista a TuttoMercatoWeb. Che... A tu per tu ...con Ujkani 09.08 - Samir Ujkani lascia il Rizespor. Risoluzione del contratto è tanta voglia di tornare protagonista. "L'anno scorso ho firmato per tre anni con una grande voglia di fare una nuova esperienza. Ma dopo due mesi è cambiato tutto: presidente e direttore, che hanno fatto scelte diverse.... A tu per tu ...con Dunga 08.08 - "Balotelli al Flamengo? Il Flamengo è una squadra che storicamente diverte, i giocatori come lui piacciono molto ai tifosi. Può essere anche un'occasione per Balotelli per rilanciarsi". Così a TuttoMercatoWeb l'ex ct della Nazionale Brasiliana, Carlos Dunga. Dopo l'addio di Gabigol... A tu per tu ...con Trinchera 07.08 - "Sta nascendo un Cosenza molto motivato, abbiamo condotto un mercato di attesa finché poi siamo riusciti ad individuare i profili giusti per il nostro progetto tecnico: giovani di qualità e gamba uniti alla giusta esperienza che non guasta mai". Così a TuttoMercatoWeb il direttore... A tu per tu ...con Pigliacelli 06.08 - Abbiamo passato il turno, è stata un'emozione indescrivibile". Così a TuttoMercatoWeb il portiere del Craiova, Mirko Pigliacelli, protagonista nell'ultima partita con tre calci di rigore parati contro l'Honved. Ha parato tre rigori, mica male. "Dopo due partite in cui abbiamo... A tu per tu ...con Bisoli 05.08 - "Il Cagliari ha fatto uno dei colpi del mercato di questa sessione. Nainggolan è uno dei centrocampisti più forti del calcio italiano. Poi lui non vorrà deludere il popolo sardo, questo è un valore aggiunto". Così a TuttoMercatoWeb Pierpaolo Bisoli a proposito del ritorno di Radja... A tu per tu ...con Pagni 04.08 - "Dybala ha le caratteristiche per sposare il progetto del gioco di Sarri, ma Lukaku rappresenta lo strapotere fisico per eccellenza. Paratici ancora una volta sta dimostrando di essere il top, anche se Dybala nella filosofia del gioco di Sarri è perfetto". Così a TuttoMercatoWeb il... A tu per tu ...con Stellone 03.08 - "Dybala e Lukaku? Se si fa lo scambio è perché ne beneficiano entrambe le squadre. Sono tutti e due ottimi calciatori, evidentemente Manchester e Juve hanno bisogno di giocatori con determinate caratteristiche". Così a TuttoMercatoWeb l'ex attaccante del Torino ed ex allenatore di...