...con Nicola Amoruso

“Contro la Fiorentina si è vista la peggiore Juventus della stagione. L’espulsione ha condizionato ancor di più una gara compromessa ma dopo la bella partita di Parma la Juve ha perso qualcosa dal punto di vista della mentalità”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex attaccante della Juventus, oggi operatore di mercato, Nicola Amoruso.

Che succede ai bianconeri?

“Non so quali siano i motivi di queste difficoltà e cosa succeda. La classifica però parla chiaro. Mi aspetto un confronto per capire cosa migliorare. Serve uno scatto, che deve partire dai giocatori più rappresentativi”.

Un eccesso aver puntato su Pirlo?

“È alla prima esperienza, deve crescere e lo sa bene anche lui. Ma fa parte di un percorso. Nonostante la sua poca esperienza ci aspettavamo una Juventus un po’ più avanti in classifica. Mi sembra che la Juve abbia smarrito la capacità di andare oltre le difficoltà”.

E la Fiorentina? La vittoria contro la Juve può essere un punto di ripartenza niente male.

“Complimenti a Prandelli. Ha messo in campo benissimo la squadra, reparti organizzati e Vlahovic ha lottato contro tutto e tutti. Bene anche Ribery, corre meno ma non sbaglia una giocata. Queste sono partite che danno sicurezza e confermano il lavoro svolto. È il modo migliore per rilanciarsi”.

Cosa serve sul mercato alla Juve?

“Forse qualcosa sugli esterni in difesa: la Juve è forte ma forse è l’unico reparto dove può rinforzarsi”

Chi vincerà lo Scudetto?

“Dico l’Inter. Anche in virtù dell‘eliminazione dalla Champions potrà concentrarsi sul campionato”.

Non crede ad un Milan protagonista fino alla fine?

“Si, ma credo più all’Inter”.

Sarà il mercato del Papu Gomez: dove lo vede?

“Potrebbe andare al Milan. Ma farebbe comodo a tante squadre. Fossi nel Napoli ci penserei”

Si aspettava la Reggina così in difficoltà?

“No, davvero. C’erano tutte le premesse per un campionato più che dignitoso. Non so cosa sia successo. Di fronte alle prime sconfitte la squadra è andata giù a picco. C’è bisogno di fiducia. Sarà importante il mercato”.