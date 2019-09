...con Novellino

A tu per tu ...con Fabiani 22.09 - “Abbiamo ringiovanito la rosa, siamo la seconda squadra più giovane del campionato. Stiamo facendo un bel lavoro, i veri valori della B devono venire fuori”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani. Che mercato è stato per la Salernitana? “Abbiamo... 22.09 - “Abbiamo ringiovanito la rosa, siamo la seconda squadra più giovane del campionato. Stiamo facendo un bel lavoro, i veri valori della B devono venire fuori”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani. Che mercato è stato per la Salernitana? “Abbiamo... A tu per tu ...con Perinetti 21.09 - “Milan-Inter? È un derby, arriva troppo presto perché entrambe le squadre sono nuove e con due grandi allenatori che portano una filosofia di calcio completamente diversa e che hanno bisogno di tempo”. Così a TuttoMercatoWeb l'ex direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti. L'Inter... A tu per tu ...con Zenga 20.09 - Inter sottotono in Champions League, ma l'obiettivo per i nerazzurri è guardare avanti. "Come ha detto Antonio la prestazione non è stata quella che si aspettavano tutti. Ma non è una prestazione negativa che può condizionare quanto di buono è stato fatto fin adesso", dice a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Zamfir 19.09 - "Il Cluj è una squadra di livello, Petrescu è un grande allenatore che ha fatto bene dappertutto. La Lazio deve stare attenta, sono sicuro che Petrescu avrà preparato bene la partita". Così a TuttoMercatoWeb l'ex direttore sportivo del Cluj con un'esperienza anche in Italia al Bari,... A tu per tu ...con Situm 18.09 - "Quest'anno in Champions League vorremmo fare qualcosa in più ". Così a TuttoMercatoWeb l'attaccante della Dinamo Zagabria, Mario Situm, in vista della partita contro l'Atalanta. Stasera sfidate l'Atalanta. "L'Atalanta è fortissima, gioca un bel calcio. Ma ci siamo preparati per... A tu per tu ...con Salerno 17.09 - "È stata una bella rimonta, la squadra ha dimostrato carattere e voglia di fare. L'Arsenal è una grande compagine, Aubemeyang è un simbolo del livello dei Gunners. Il pareggio per noi è stato un bel risultato". Così a TuttoMercatoWeb il collaboratore del Watford, Nicola Salerno. Champions... A tu per tu ...con Foggia 16.09 - "Come tutti i derby è una partita che ha un sapore speciale. La settimana si vive in modo diverso, la Salernitana è una squadra differente rispetto all'anno scorso". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. Della Salernitana lei è un ex. "A... A tu per tu ...con Bonato 15.09 - "Con il mercato abbiamo cercato di costruire un gruppo che potesse migliorare qualcosa della scorsa stagione. Iniziamo il nuovo cammino, dopo le prime due giornate la sosta segna una nuova ripartenza. Abbiamo fatto diversi inserimenti, ripartiamo". Così a TuttoMercatoWeb il direttore... A tu per tu ...con Mandorlini 14.09 - "L'Inter ha condotto un mercato importante, le premesse per un bel campionato ci sono tutte. Il mercato e la partenza fanno ben sperare". Così a TuttoMercatoWeb Andrea Mandorlini traccia un bilancio del mercato nerazzurro. Oggi la sfida all'Udinese, che ha tenuto De Paul. "L'Udinese... A tu per tu ...con Caravello 13.09 - "È stato un mercato estivo con grande fermento, oltre le aspettative. Grandi movimenti, calciatori importanti che sono tornati nel nostro campionato. Bene cosi". A TuttoMercatoWeb parla l'agente Danilo Caravello. L'intuizione di Cellino per il Brescia è Mario Balotelli. "Se è...