...con Paolucci

“Ricomincio da Malta, al Floriana obiettivo Europa League. Strutture, poche differenze con l’Italia e qualità della vita migliore. Catania, domenica torno al Massimino...grazie a Biagianti”

© foto di Federico Gaetano

Una nuova avventura per Michele Paolucci. Dalla Serie C italiana al Floriana, a Malta, in Serie A. “Mi è stata prospettata la possibilità di andare a Malta con stimoli e ambizioni differenti. Al Floriana lotto per l’Europa League. E poi a trentadue anni devi anche privilegiare la qualità della vita”, dice l’attaccante scuola Juve a TuttoMercatoWeb. “E poi - aggiunge - sono a mezz’ora da Catania, è una nuova sfida”

Il Floriana l’occasione giusta per il rilancio.

“Sarò felice se i miei gol contribuiranno a raggiungere il nostro obiettivo. Storicamente non sono mai stato un grande goleador, mi auguro di aiutare i miei compagni".

L'obiettivo dichiarato?

"Arrivare tra le prime quattro sarebbe importante”.

Le differenze che ha notato?

“Chi pensa che il campionato sia facile sbaglia. Ci alleniamo tutti i giorni e facciamo anche il doppio. Non ci sono i ritiri, le pressioni sono diverse e si respira un’aria più fresca. Poi non ci sono trasferte, si gioca in quattro campi. Basta fare venti minuti di strada. Magari le strutture non sono all’avanguardia, ma visto che anche in Italia a parte quelle delle big lasciano a desiderare, non cambia molto. Però...".

Prego.

"Una cosa diversa è che qui si guida a destra e se non stai attento rischi seriamente (sorride, ndr)”.

Segue comunque il campionato italiano?

“Dalla A alla C. Mi piace, certo. Il campionato italiano a differenza di altri ha una sfida avvincente, bellissima, tra Napoli e Juve: lotteranno fino alla fine. In Serie C invece continuo a seguire il Monopoli e il mio Catania, anzi domenica rientrerò in Italia e ho già chiesto due accrediti al mio amico Marco Biagianti. Sarà l’occasione per vivere da vicino una partita del Catania al Massimino”.