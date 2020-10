...con Patrick Bastianelli

In un mercato povero di grandi operazioni si è distinto tra gli altri l’agente Patrick Bastianelli. Mojica all’Atalanta, ma soprattutto Hauge al Milan, il talentino che con la maglia del Bodo Glimt ha incantato i rossoneri. “È stato comunque un bel mercato, con tempistiche differenti, fatto di tante idee”, dice a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato triestino.

Quanto tempo ci vorrà per la ripresa?

“Ci vorrà tempo e pazienza. Credo allo stesso tempo che le società abbiano lavorato bene cercando di acquistare giocatori giovani creando anche patrimonio”.

Hauge-Milan :come è nata?

“Hauge è un giovane molto interessante che aveva già attirato l’attenzione dei top club europei e che al di là della partita contro il Milan era già seguito dallo Scouting e della dirigenza del Milan che ha dimostrato grande capacità e velocità ad anticipare la concorrenza dei top club europei. Il ragazzo è rimasto affascinato dal progetto del Milan”.

Il Milan ha ceduto Pobega allo Spezia in prestito: occasione per crescere in A.

“Pobega ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2025 e la scelta di Spezia è stata dettata dalla volontà di andare a giocare con continuità per poter migliorare. Allo Spezia c’è una società ambiziosa e un allenatore emergente e molto preparato, che potrà far crescere Tommaso”.

E Mojica all’Atalanta?

“L’Atalanta cercava un profilo con esperienza internazionale nel suo ruolo. Mojica rappresenta il profilo ideale per esperienza e personalità. La trattativa si è definita in brevissimo tempo”.

-Falcinelli alla Stella Rossa si è presentato a suon di gol...

“È stata una trattativa veloce che si è conclusa in 48 ore, sicuramente la possibilità di poter andare a giocare in una grande piazza e con un allenatore come Dejan Stankovic ha fatto la differenza”

E Babacar all’Alanyaspor?

“Babacar è in un club serio con un progetto sportivo importante. Primo in classifica nella Super Lig Turca è il contesto giusto per poter tornare a giocare ad alti livelli.”.

Il colpo di questo mercato appena terminato?

“In Italia Hakimi all’Inter e Osimhen al Napoli.

A livello internazionale si è mosso molto bene il Chelsea con tanti acquisti di livello, tra questi Havertz e Werner”.