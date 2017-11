...con Perinetti

A tu per tu ...con Di Carlo 08.11 - “L’Inter? Una sorpresa per la continuità di risultati, ma metterei in evidenza anche la continuità della Lazio. Entrambe stanno dando qualcosa in più al campionato”. Così a TuttoMercatoWeb Mimmo Di Carlo fa le carte al campionato di serie A. Nuovi acquisti in serie A: la rivelazione? “Non... 08.11 - “L’Inter? Una sorpresa per la continuità di risultati, ma metterei in evidenza anche la continuità della Lazio. Entrambe stanno dando qualcosa in più al campionato”. Così a TuttoMercatoWeb Mimmo Di Carlo fa le carte al campionato di serie A. Nuovi acquisti in serie A: la rivelazione? “Non... A tu per tu ...con Pisacane 07.11 - Inter da Scudetto? "Come non ne parlano loro non lo faccio neanche io...", dice a TuttoMercatoWeb agente di uno dei volti positivi di casa nerazzurra, Danilo D'Ambrosio. "Ovviamente - prosegue Pisacane - oggi è un'Inter diversa con un allenatore sanguigno e giocatori galvanizzati... A tu per tu ...con Caravello 06.11 - "Rispetto a quanto fatto sul mercato e in virtù delle aspettative, oggi il Milan può essere considerata una delusione. Sicuramente i risultati sono al di sotto delle previsioni...". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Danilo Caravello. Cosa si aspetta dal Milan? "Che... A tu per tu ...con Galli 05.11 - "Sicuramente da Sassuolo e Milan ci si aspettava due tipi di campionato diversi. Però il campionato è lungo...". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Beppe Galli. Che è successo al Milan? "I cambiamenti così radicali richiedono tempo. Però i problemi sono questi scontri... A tu per tu ...con Palermo 04.11 - Partita speciale. È fondamentale per il futuro di Ivan Juric. Il Genoa scende in campo questa sera nel derby contro la Samp, per ritrovare morale e punti. E per salvare la panchina del proprio allenatore. "Un derby è sempre un derby. Per me quello della Lanterna è il più bello d'Italia.... A tu per tu ...con Sebastiani 03.11 - "Per il Palermo ci prepariamo al massimo come sempre, però è chiaro che poi in campo bisogna mettere in pratica quanto fatto in settimana". Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, in vista della partita di questa sera contro il Palermo. Venite da un... A tu per tu ...con Christodoulopoulos 02.11 - "Vogliamo continuare sulla scia di quanto fatto all'andata. Abbiamo analizzato le partite del Milan per capire dove possiamo fargli male". A TuttoMercatoWeb parole firmate Lazaros Christodolopoulos, centrocampista dell'AEK Atene, in vista della partita di oggi contro il Milan. Insomma,... A tu per tu ...con De Canio 01.11 - "Napoli-Manchester City è aperta ad ogni risultato, nel secondo tempo gli azzurri hanno dimostrato di essere all'altezza della situazione. Sono due squadre che giocano un bel calcio, chi vedrà la partita non si annoierà". Così a TuttoMercatoWeb Luigi De Canio fa le carte alla partita... A tu per tu ...con Geraldes 31.10 - Un lavoro di spessore in Portogallo. Meticoloso, attento. Preciso. Perché nulla può essere lasciato al caso e lo Sporting Portugal, che in Italia viene spesso erroneamente chiamato Sporting Lisbona, fa sul serio e ha le idee chiare. Proprio come il suo direttore sportivo, André Geraldes... A tu per tu ...con Lucescu 30.10 - "Calhanoglu? Per i giovani ambientarsi nel campionato italiano non è facile... ". Così a TuttoMercatoWeb l'allenatore della Turchia Mircea Lucescu sul centrocampista del Milan e della sua nazionale, Calhanoglu. "E poi - prosegue Lucescu - guardate anche Emre Mor che ha cambiato squadra...