...con Perinetti

“Impossibile tenere Piatek...tifosi, è dispiaciuto anche a noi. Napoli, per Kouame ci riteniamo libero. Romero-Juve dal 2020. Lapadula? L’agente doveva parlare con me, non sui giornali. Il Palermo...”

Genoa grande protagonista del mercato. In entrata e in uscita. Siamo stati costretti a fare la cessione di Piatek, consequenziale alla presa di posizione di Higuain: come il Milan non ha potuto trattenere il Pipita noi non abbiamo potuto tenere Piatek”, dice il dg rossoblu, Giorgio Perinetti.

In entrata avete fatto operazioni interessanti...

“Abbiamo investito su dei prospetti, Sanabria è un giocatore che può fare molto bene. E abbiamo rinforzato il centrocampo con innesti per il presente e il futuro”.

Per il futuro: Kouame in vendita? Romero invece sarà della Juve...

“Per Kouame c’era stato un approccio tra presidenti con il Napoli. Non sarebbe andato via subito. Il Napoli avrebbe voluto l’opzione ma ci sentiamo liberi per il futuro. Romero ha debuttato contro la Juve e si è messo in luce ma per vederlo in bianconero bisognerà aspettare il 2020”.

Direttore, gli addetti ai lavori lo capiscono: vendere Piatek dopo pochi mesi a 35 milioni è un grande affare. Ma ai tifosi che si arrabbiano quando un loro idolo va via, come si spiega?

“Il concetto del tifoso è assolutamente comprensibile e condivisibile. È dispiaciuto anche a noi perdere il ragazzo. Ma le dinamiche del mercato sono queste... il calcio business non piace, ma se un calciatore ha la possibilità di prendere molti più soldi e fare il salto non puoi non accontentarlo”.

Lapadula ha rifiutato quasi tutto... e tra lei e il suo agente c’è stata una diatriba a mezzo stampa.

“Può tornare utile, ma credo che fosse più giusto andare giocare con più continuità. L’agente dovrebbe parlare con me piuttosto che rispondere sui giornali. Non può dare retta a una battuta riferita in generale. Se mi avesse chiamato sarebbe stato meglio”.

Gennaio mercato di grandi affari. Uno dei colpi Muriel alla Fiorentina

“Contrariamente al passato è stato un mercato importante. Per quanto riguarda Muriel, assolutamente si. Bravo Corvino come sempre”.

Che caos a Palermo, direttore...

“Una vicenda difficile da commentare. Mi auguro solo che questa società trovi pace. È veramente triste vedere una società così importante con queste difficoltà. Spero che Foschi possa portare avanti il suo lavoro”.

Serie B: chi andrà in A?

“È un campionato incerto: vedo bene il Brescia, spero possa andare su il Palermo al di là dei problemi societari. Bene anche il Lecce, una bella sorpresa”.