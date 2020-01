...con Perinetti

A tu per tu ...con Coentrao 25.01 - “Io in Italia? Mi piacerebbe, è un grande campionato. E poi c’è il migliore del mondo, Cristiano Ronaldo”. In esclusiva a TuttoMercatoWeb parla l’ex difensore del Real Madrid, Fabio Coentrao, idea di mercato di Fiorentina e Bologna. Il suo ex compagno Cristiano Ronaldo è sempre... 25.01 - “Io in Italia? Mi piacerebbe, è un grande campionato. E poi c’è il migliore del mondo, Cristiano Ronaldo”. In esclusiva a TuttoMercatoWeb parla l’ex difensore del Real Madrid, Fabio Coentrao, idea di mercato di Fiorentina e Bologna. Il suo ex compagno Cristiano Ronaldo è sempre... A tu per tu ...con Tedesco 24.01 - “Ho perso una partita in malo modo, così la società ha deciso di esonerarmi. Ma è stata una scelta che non ho capito: miglior attacco e miglior difesa di campionato, quarto posto e tante partite da giocare, un percorso importante in Europa League. Ma è il calcio, guardo avanti". Così... A tu per tu ...con Colantuono 23.01 - "Ibra ha avuto un impatto importante, aiuterà anche gli altri. I numeri sono dalla sua. Deve crescere come condizione, poi potremo rivedere l'Ibra che tutti conosciamo". Così a TuttoMercatoWeb Stefano Colantuono. E Piatek? "È cambiato qualcosa a livello tattico, con il 4-4-2 la... A tu per tu ...con Foggia 22.01 - "Il nostro girone d'andata è stato importantissimo. I numeri sono eccellenti ma non dobbiamo pensare di gestire il vantaggio, sarebbe una follia. Il campionato è ancora lungo. Bisogna spingere tanto". Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia. Cosa... A tu per tu ...con De Fanti 21.01 - "Con Fabio avevamo deciso di ascoltare tutti i club interessati e poi prendere la decisione con calma, una volta metabolizzate tutte le informazioni. La scelta di Verona è nata perche' il progetto tecnico di Juric era quello che cercava esattemente il calciatore che voleva tornare... A tu per tu ...con Braglia 20.01 - "È una partita importante, sentita. Cercheremo di fare bella figura". Così a TuttoMercatoWeb l'allenatore del Cosenza, Piero Braglia, in vista della partita di stasera contro il Crotone. L'avversario è di livello. "È una squadra forte, ben allenata. Con una filosofia di gioco... A tu per tu ...con Bojinov 19.01 - "Mi alleno in Bulgaria, sto facendo la preparazione. Ho ancora voglia di giocare". Così a TuttoMercatoWeb l'ex attaccante di - tra le altre - Juventus e Parma, Valeri Bojinov. Poteva andare al Livorno? "Non so da dove sia uscita questa cosa. Non mi hanno mai contattato. Quando... A tu per tu ...con Gerolin 18.01 - "L'Inter si sta muovendo benissimo, il campionato ha dimostrato che stanno facendo bene. Eriksen, Giroud e Young sono giocatori d'esperienza in linea con le richieste di Conte". Così a TuttoMercatoWeb l'ex ds di - tra le altre - Palermo e Udinese, Manuel Gerolin. Si aspetta dei... A tu per tu ...con Diego Lopez 17.01 - "Ho allenato una grande squadra che ha lottato per vincere, dove il pareggio già non andava bene. Cambi il modo di pensare, di vivere la settimana. È stata una bella esperienza, molto positiva". Così a TuttoMercatoWeb Diego Lopez racconta la sua avventura da allenatore del Penarol. Perché... A tu per tu ...con Tesser 16.01 - "Dobbiamo avere lo spirito avuto fin adesso, quello di squadra come mentalità e carattere. Ci apprestiamo ad essere ancora così". Parla a TuttoMercatoWeb l'allenatore del Pordenone, rivelazione del campionato di Serie B, in vista della ripresa del torneo. Venerdì sfidate il Frosinone. "È...