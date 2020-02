vedi letture

...con Pierpaolo Bisoli

“Cagliari dopo le cinque big: risalirà. Empoli, con Marino torni in alto. Cremonese, pensa a salvarti. Inter, che colpo Eriksen. Verona, bravo Juric”

“Aspetto, perché sono convinto che ancora ci sarà qualche movimento. Il calcio italiano è così. Ho grande voglia di tornare in panchina. Un anno e mezzo fa ho vinto un campionato...”. Così a TuttoMercatoWeb Pierpaolo Bisoli, in attesa di tornare in panchina.

Stasera c’è Perugia-Empoli...

“Insieme alla Cremonese sono le squadre che non hanno rispettato le attese. L’Empoli con il cambio di allenatore risalirà, è candidata ad andare ai playoff. A Perugia si trovano in una situazione particolare. E la Cremonese lotta per non retrocedere”.

Vista da fuori: cosa è successo alla Cremonese?

“La squadra è fortissima. In più a gennaio sono arrivati altri calciatori importanti come Parigini e Gaetano. Non so cosa non vada. Le stagioni non nascono sempre bene”.

Un occhio alla A: il suo ex a Cagliari, mister?

“Tolte le prime cinque c’è il Cagliari. Non so cosa sia successo nell’ultimo periodo. In Serie A non puoi sentirti appagato, è facile perdere tre partite di fila. Mi aspetto che il Cagliari torni protagonista e giochi al massimo le partite da qui alla fine. L’allenatore è bravo. La squadra deve ricongiungersi con il proprio tecnico”.

Quale è stato il colpo di gennaio?

“L’Inter con Eriksen ha preso un giocatore veramente forte”.

La sorpresa: il Verona.

“È una società che fa lavorare l’allenatore. Si vede una squadra che gioca sopra i propri ritmi. Juric ha avuto un buon maestro come Gasperini, poi ci ha messo del suo. È stato bravo. Ha trovato una società che lo sta facendo lavorare”.